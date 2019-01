El Incibe enseña cómo actuar ante el mayor hackeo de datos de la historia

DL | León

Collection #1 es ya, según ha alertado el Incibe, «la mayor brecha detectada» hasta el momento, es decir, el mayor hackeo de la historia hasta ahora que ha afectado a más de 773 millones de cuentas de correo electrónico en todo el mundo. «Es la mayor publicación de cuentas de correo y contraseñas detectada hasta la fecha que afecta a millones de personas en todo el mundo. La mayor parte de los usuarios se ven comprometidos debido a la reutilización de las contraseñas, suponiendo un riesgo elevado para la privacidad de los mismos», especifican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, desde donde facilitan todos los pasos para saber si una cuenta ha sido o no hackeada.

La información obtenida por los ciberdelincuentes, según especifican desde el instituto nacional con sede en León, ha sido difundida en foros de hacking y supone la mayor brecha detectada hasta el momento con más de 21 millones de contraseñas únicas filtradas y, a diferencia de otras, parece tratarse de una compilación de datos obtenidos a través de diversos sitios web y servicios.

Desde la página web de la Oficina de Seguridad del Internauta del Incibe se explica cómo ha se ha roto la brecha de seguridad en internet y tambiénte derivan a través de un enlace a la plataforma Have I Been Pwned (¿He sido derrotado (en término cibernético?). En la web remitida, existe un espacio en el que introducir la cuenta para saber si está afectada o no. En caso de que la cuenta forme parte de los millones de direcciones que han sido hackeadas en todo el mundo, desde el Incibe se recomienda seguir estos tres pasos: cambiar la contraseña en todos los servicios en los que se haya utilizado la misma combinación de correo electrónico y contraseña de la cuenta afectada y crear una contraseña robusta para cada servicio y no reutilizarla. Además, también inciden en que es necesario utilizar el doble factor de autenticación siempre que esté disponible en el servicio que se vaya a utilizar.

«Esta filtración, a diferencia de otras, parece tratarse de una compilación de datos obtenidos a través de diversos sitios web y servicios», precisan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, desde donde recuerdan que además de lo 773 millones de cuentas de correo únicas afectadas se han detectado 1,1 millones de combinaciones únicas de direcciones de correo electrónico y contraseñas, a las que se suman otras 21,2 millones de contraseñas únicas.