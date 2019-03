El Incibe es la mejor empresa para trabajar en la autonomía

Great Place to Work®, referente internacional en consultoría de investigación y gestión de Recursos Humanos, entregó ayer por la noche los premios a las Mejores Empresas para Trabajar que conforman el Ranking Best Workplaces España 2019. El ranking certifica cada año los Mejores Lugares para Trabajar según diferentes categorías: en base a la percepción de sus empleados (2/3 de la evaluación total) y sus prácticas y políticas de RRHH (1/3 de la valoración). En esta edición, Great Place to Work® ha analizado 328 empresas de diferentes tamaños y sectores.

La Mejor Empresa para Trabajar este año con sede en Castilla y León, según el ranking es la compañía tecnológica Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), situada en la vigesimonovena posición del tramo de 50 a 500 empleados. Es la única empresa premiada en esta Comunidad.

¿Cómo son las Mejores Empresas de España?

Las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2019 destacan por tener espacios y líderes que fomentan la Innovación. Sus managers confían en sus equipos, por lo que los empleados cuentan con autonomía para lanzarse hacia el desarrollo de nuevas ideas (90%) y se involucran en la toma de decisiones (77%). El 83% de las compañías tienen iniciativas que promueven la Innovación de todos los empleados. El 80% de los empleados está dispuesto a dar más de sí mismo para hacer su trabajo, el 87% afirma que sus superiores son accesibles, el 82% opina que existe un sentimiento de equipo, el 90% se siente orgulloso cuando dice que trabaja en estas empresas, el 77% considera que se le ofrece formación y otras formas de crecer profesionalmente, el 97% afirma ser tratado de forma igualitaria sin importar su condición sexual y el 93% asegura recibir un trato justo independientemente de su género.

El 96% de las empresas tiene un código de conducta para combatir la discriminación por sexo, edad, orientación sexual y/o religión, el 83% cuenta con una persona dedicada a velar por la diversidad, el 96% tiene un horario flexible y el 83% cuenta con medidas de teletrabajo.

La conciliación es una de las actividades con mayor inversión de los Best Workplaces. Por ello, el 87% de los empleados afirma poder disponer de tiempo libre para asuntos personales siempre que lo necesita y el 90% de las empresas ofrece seguro médico a sus empleados.

Las primeras del Ranking 2019

En términos generales y atendiendo a la versión completa del Ranking Best Workplaces 2019 se sitúan en primera posición Cisco Systems, en la categoría de 50 a 500 empleados. El primer puesto en el tramo de 501 a 1.000 lo ocupa Lilly y Mapfre ha obtenido la primera posición entre las compañías de más de 5.000 empleados.

La confianza, motor de la excelencia laboral

Great Place to Work® España elabora anualmente el Ranking Best Workplaces, a través de un minucioso proceso de análisis, evaluación y certificación. En esta edición, se ha consultado la percepción de 395.828 empleados y analizado a 328 empresas.

La consultora impulsa la necesaria transformación cultural de las empresas para que se conviertan en excelentes lugares de trabajo y, así incrementar su capacidad de negocio. Para Great Place to Work® la confianza es el principio más importante que define a los grandes lugares de trabajo, basado en la credibilidad de la dirección, el respeto y la manera en que se sienten tratados los empleados. El Modelo de la Consultora mide el Índice de Confianza – Trust Index®, que ayuda a las empresas a saber si sus empleados están alineados con los objetivos de la empresa, y a identificar las áreas en las que es necesario rediseñar la cultura de la compañía.