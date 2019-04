Insultan al grupo de folk leonés Hierba del Campo por actuar en la fiesta de Villalar

El grupo folk Hierba del Campo actuará representando a León en la campa de Villalar de los Comuneros mañana martes 23 de abril. Hasta ahí todo normal. O al menos debería serlo. Para algunos que un grupo leonés actúe en la fiesta de la Comunidad se asemeja a un sacrilegio y no han dudado en insultarlos y en literalmente ponerlos a caldo en las redes sociales, especialmente en facebook.

Pero el grupo no se ha arredrado y su respuesta ha sido rápida empleando también el canal de su cuenta de facebook. "Hay personas que nos están dejando insultos por el hecho de comunicar nuestra actuación en Villalar. No vamos a consentir este tipo de actuaciones y todos esos comentarios y quienes los realizan serán bloqueados inmediatamente. Quién no sabe respetar no puede pedir respeto. A estas alturas no tenemos que convencer a nadie de nuestra lucha por león y su tierra. por tanto quienes nos insultan no nos conocen y piensan que el mundo se arregla con la violencia, pero nunca les hemos visto dar la cara por esta tierra".

Sin embargo la polémica no terminó ahí y siguieron las faltas de respeto por decidir actuar en Villalar. Desde su cuenta, Hierba del Campo aseguró que habían indagado en las biografías de "quienes nos han dejado insultos" y se encontraron "con una sorpresa inesperada". Así, explican que "la mayoría trabajan en la Junta de Castilla y León, o alguno de sus servicios, en León. Porr tanto imagino que es tal su aversión a todo lo que venga de la Junta que mañana mismo dejarán sus trabajos; de lo contrario es que están vendidos por dinero al ente que tanto desprecian".

Y dirigiéndose a todos los que les insultaron en redes sociales desde el anonimato les advierten: "He hecho impresiones de pantalla para tener en un documento todos los insultos. En esta semana voy a ir a llevárselos al fiscal para que tome medidas legales contra todos estos listos que se creen que va quedar impunes. Insultar no les va a salir gratis".

Hoy mismo el grupo difundió un comunicado que reproducimos íntegramente a continuación:

El grupo folk leonés Hierba del Campo actuará invitado por la Fundación Villalar para representar a León en la Fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León cuyos actos festivos tendrán lugar el martes, día 23 de abril en la campa de Villalar de los Comuneros, lugar tradicional en el que se festeja la festividad de la Autonomía.

Hierba del Campo ha aceptado la invitación porque hace muchos años que ningún grupo de León es invitado a dar un concierto en dicha fiesta y entiende que es un gran paso de los dirigentes políticos de la Junta de Castilla y León al reconocer que León también forma parte de la Comunidad y debe tener su representación en los actos festivos.

Para dicha actuación Hierba del Campo ofrecerá en directo un repertorio básicamente de canciones populares leonesas a fin de mostrar la riqueza musical de León y la importancia de que la parte más castellana se dé cuenta de que León también existe.

Canciones recogidas en diversos lugares de la provincia de León como "Adiós amante, amor" (Babia), "El arriero de Bembibre" (El Bierzo), "La barca marinera" (Vegamián), "Santa Bárbara bendita" (zona minera de León), "Popurrí folk" (con canciones de diversas comarcas leonesas) o "La lloba parda" (en dialecto Leonés) sonarán con el máximo esplendor para que León esté más presente que nunca.

Previamente a su actuación, prevista para las 12:15 horas, Hierba del Campo ofrecerá una entrevista en el set televisivo que Televisión de Castila y León tiene instalado en la propia campa, para que la actuación del grupo leonés tenga aún una mayor repercusión y el nombre de León esté siempre presente.

Las voces de Merchy Vaquero, Belén Rodriguez, Jesús el Olmo y Dioni Vaquero tendrán el soporte instrumental de Alberto Callejo al piano, Vlado Vullic al violín, Javier Beltrán al acordeón, Dani Martçinez a las guitarras española y eléctrica y Víctor Kas al bajo.