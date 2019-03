La inversión de Syva en su planta de I+D supera los dos millones de euros

César Carnicer, director general de Syva, cuantificó ayer en dos millones de euros la inversión que la compañía va a realizar en el Parque Tecnológico de León para emprender un nuevo proyecto de I+D+i, como ya había avanzado este periódico el pasado mes de diciembre.

«Continuamos lo que habíamos edificado hasta ahora y construimos un edificio nuevo para I+D, porque se necesitan una estructuras adecuadas», explicó Carnicer en el marco de un encuentor en el Ayuntamiento con el alcalde, Antonio Silván.

«El I+D es un proceso lento, costoso y con riesgo, pero es la base de la industria farmacéutica y necesita unas infraestructuras adecuadas que además va a hacer posible que estemos más integrados porque la mayor parte del personal de soporte va a estar en el parque«, explicó Carnicer.

«Traemos a nuestros investigadores, material de primer nivel y esperamos contribuir al crecimiento de la empresa. Vamos a mantener las personas de nuestro equipo, pero no habrá específicamente un incremento de plantilla. Hemos comprado el edificio, hacemos las reformas y estamos en una inversión de alrededor de dos millones de euros. Estamos a 200 metros del otro edificio y nos facilitará una mayor integración. No es tanto una cuestión de salto sino de presencia. La mitad está en Iberia y la mitad en el resto del mundo y cada vez tiene que ser mayor gracias a acuerdos con otras empresas. Hoy en día esas alianzas son normales en nuestro sector para llegar a áreas en las que no estamos, y eso exige muchos millones de euros y es necesario ir de la mano de alguien para que el camino sea más fácil».

Syva trasladó a Silván su intención de concentrar toda su actividad en el Parque Tecnológico de León desplazando las instalaciones de Párroco Pablo Díez, en el municipio de San Andrés, al Parque Tecnológico de León donde ya dispone de otros edificios. El alcalde

Silván se expresó en términos similares y con una filosofía muy parecida. «Syva es un referente tecnológico para León y el director general ha trasladado al Ayuntamiento la voluntad expansiva que se materializa en nuestro Parque Tecnológico, que además de las instalaciones de vanguardia, va a tener centros de referencia en I+D vinculados al parque. Esa voluntad tiene una realidad laboral en 240 trabajadores de los que la mitad son mujeres y la plantilla tiene una edad media inferior a los 40 años, con cualificación en más de un 70%. Es una apuesta de futuro a través del presente. Eso demuestra lo que es León en biotecnología, el tercer polo detrás de Madrid y Barcelona. León es una apuesta firme de Syva para el mundo, con una internacionalización a más de 65 países a los que se exporta y todo enmarcado en un parque tecnológico que mañana verá adjudicada la rotonda que mejorará la accesibilidad del Parque Tecnológico», explicó Silván. «Es una apuesta firme de la ciudad».

El alcalde aseguró que las obras de la nueva rotonda del Parque Tecnológico comenzarán en próximas fechas ya que hoy está prevista la firma del contrato una vez adjudicadas en Junta de Gobierno el pasado 1 de marzo. La inversión es de 482.421 euros, financiados en su totalidad por la Consejería de Fomento.