Investigan la muerte de un hombre que apareció en un pozo

miguel ángel zamora | león

Un varón de 77 años, vecino del barrio de San Esteban, casado y con dos hijos, apareció muerto ayer en un pozo cercano al Seminario Menor de la carretera de Asturias, donde se encontraba paseando junto a un pastor amigo suyo.

Un equipo del Cuerpo de Bomberos de León, que tuvo que utilizar material de actividades subacuáticas, varias dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local abrieron la investigación, que quedó en manos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, a la espera de que la autopsia del cadáver determine la causa del fallecimiento. El juzgado de Instrucción número 5 de León se ha hecho cargo de las diligencias.

Según explicó a este periódico a pie de pozo el pastor con el que paseaba el finado, ambos habían recorrido ya la zona en alguna oportunidad. «Ese hueco ha estado tapado siempre, no sé si lo ha movido él o qué ha podido pasar, porque siempre había una cubierta encima», explicó el testigo. Fuentes de la investigación aseguran que el lugar estaba «tapado» en la zona superior. No obstante, en un lateral había un hueco notable. Los terrenos en los que se encuentra el lugar pertenecen al Seminario Menor. «Ha estado cubierto siempre y es una zona de propiedad privada, no sabemos qué podía hacer aquí esta persona ni cómo ha entrado, porque está vallado y no hay acceso libre», explicó el rector.

Tras echar en falta a su compañero de paseo, el pastor dio aviso a la policía: «Yo vi que tardaba en volver y me preocupé. Fui a buscarlo por toda esta zona de aquí, pero no lo encontraba. Me dio por mirar donde el pozo y no sé si se habrá caído dentro, pero ahí está su cacha y el sombrero», aseguró. Instantes después los bomberos extrajeron el cadáver, que cubrieron con una tela de color azul a la espera de que se produjera el levantamiento del cadáver.

En torno a las 18.00 horas se dio por cerrada la inspección ocular, a la espera de que el Instituto de Medicina Legal avance hoy un primer informe.