Jesus Vidal, por fin profeta en su tierra

yo aguanté 10 minutos de la peli esa de Campeones, lacrimógena y ñoña a más no poder, eso es cine bueno? no sé, veo 20 películas actuales a la semana y ninguna me manda pa la cama a los 10 minutos. pero muy bien todo, todos donde les corresponde estar jajajaja que la peli tuviera algo de calidad ya era mucho pedir.