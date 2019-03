Jesús Vidal: La ONCE me ayudó a entender mi ceguera

El actor leonés Jesús Vidal, ganador del Goya a mejor actor revelación por dar vida a Marín en la película ‘Campeones’, aseguró que "la ONCE -organización a la que está afiliado- me ayudó a estudiar y entender mi ceguera”, al tiempo que valoró como “una etapa clave en mi vida” la que la organización le ayudara a “asimilarlo” cuando perdió su ojo derecho.



“La ONCE, en su momento me ayudó a la hora de estudiar y de entender mi ceguera cuando perdí el ojo derecho. Me ayudó mucho para asimilarlo y fue una etapa clave en mi vida”, destacó este actor con discapacidad visual en una entrevista con Servimedia, donde defendió la necesidad de que personas con discapacidad participen del arte.

“Conozco a artistas con discapacidad y puede haber barreras, pero es verdad que hay organismos como el festival ‘Una mirada diferente' del Centro Dramático Nacional que hacen todo lo posible por derribar esas barreras y crear una oportunidad”, explicó el actor.

Sobre la visibilidad de la discapacidad en el cine y, en concreto, en ‘Campeones’, Vidal señaló que las personas con discapacidad “pueden aportar cierta verdad artística”, pero insistió en que no se deben limitar a interpretar personajes con discapacidad.

“Yo he desempeñado papeles sin discapacidad como en ‘Sala de espera’ o con discapacidad diferente a la mía, como ‘Cáscaras vacías’ o ‘Campeones’”, recordó. “El arte tiene un componente social, y el componente social del arte no se puede negar; el arte y el cine nos deben servir para hacer obras de ficción con calidad artística, pero también para cambiar el mundo, por supuesto”, añadió Vidal.

Sobre su relación con el Grupo Social ONCE dijo que realiza una labor “muy beneficiosa” y animó a que “siga luchando por los derechos de las personas ciegas y de las personas con alguna discapacidad”.