Juanín García: "Siento muchísima pena por la muerte del hermano Tomás. Hablé con él la última vez hará unos diez días y siempre que le preguntaba por su salud me decía que estaba muy bien"

"Siento muchísima pena por la muerte del hermano Tomás. Hablé con él la última vez hará unos diez días y siempre que le preguntaba por su salud me decía que estaba muy bien", recuerda Juanín García, consternado por la noticia del fallecimiento de un hombre "dedicado de sol a sol al balonmano", remarca uno de sus pupilos principales. "Muchos de nosotros no seríamos lo que somos si no hubiera sido por él".

El máximo goleador de la historia de la Liga Asobal y de la selección española guardaba una relación muy estrecha con el lucense de nacimiento y leonés de adopción. De hecho este año "tuve la suerte de entrenar al equipo de Maristas y sobre todo al principio de la temporada solía bajar a vernos entrenar y harlábamos".

No pudo sin embargo despedirse el hermano Tomás del 'artista' en el último partido que jugó Juanín como profesional, justo para poner el broche final a la temporada. "Le llamé personalmente y me ofrecí a irle a buscar para que viniera al Palacio, pero no pudo ser, ya no estaba bien de salud", dice el extremo leonés.