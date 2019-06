La Junta Electoral Central respalda a la de León y deja a Vox fuera del Ayuntamiento

álvaro caballero | león

Lejos de enmendar el dictamen de la Junta Electoral de zona de León, el órgano superior de la administración electoral resolvió ayer desestimar los recursos presentados por Vox y el PP. Con 10 votos a favor y 3 en contra, la Junta Electoral Central ratificó la decisión por la cual se corrigieron los resultados de la polémica mesa de las Pastorinas recogidos en el acta de sesión, después de que la presidenta, las dos vocales y la representante de la administración central admitieran que hubo «un error material» al transcribir el documento, en el que se atribuían 130 votos del PSOE a Vox y 28 a los socialistas que eran de la formación de ultraderecha. Sin estos sufragios, como confirmó la resolución adoptada en Madrid, Vox se queda fuera del Ayuntamiento de la capital leonesa por 24 papeletas, al no alcanzar el 5% del total de votos emitidos válidos, y se invalida la posibilidad de un pacto de centro-derecha junto con los populares y Ciudadanos.

Como consecuencia, la UPL conserva el tercer concejal que ya le había dado la Junta Electoral de zona de León en su resolución y el socialista José Antonio Diez ve acercarse la Alcaldía. Sus 10 concejales le servirían para ser investido regidor en segunda ronda, sin necesidad siquiera de alcanzar los 14 de la mayoría absoluta con el apoyo de los 4 ediles de Ciudadanos, que no serían necesarios. Por el lado opuesto, al PP no le alcanzarían sus 9 actas para hacer juego con las 4 de la formación naranja, que sumarían tan sólo 13, a mayores de las cuales no podrán contar con el concejal de Podemos, que anunció que no apoyaría a la derecha, ni tampoco el trío de leonesistas, que hicieron público que no apoyarán a ningún otro partido.

La única salvación para el PP queda a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) atienda las demandas de su recurso o el de Vox ante la sala de lo contencioso electoral o que, en último caso, les dé la razón el Tribunal Constitucional. No lo ha hecho la Junta Electoral Central, en la que participan 8 magistrados y 5 catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología, quienes ayer adelantaron el fallo y hoy entregarán el texto. El órgano colegiado rechazó las pretensiones de la formación de ultraderecha, que solicitaba que se repitiesen las elecciones en todo el municipio «a fin de conocer la verdadera intención del votante», así como las reclamaciones del PP, que pretendía que prevaleciera el acta de sesión de la mesa o, de forma subsidiaria, que se volviera a votar en la mesa 7-5-B de las Pastorinas, donde tienen derecho a sufragio los vecinos del Área 17 cuyos apellidos van de la L a la Z.

Frente a estas reclamaciones, en las que el PP y Vox cuestionaban «la escasa credibilidad» de los testimonios, la Junta Electoral Central ha seguido el criterio fijado por el presidente de la Junta Electoral de zona de León, Fernando Javier Muñiz Tejerina. Aunque sin la unanimidad que se dio en León, el órgano máximo en la materia no contradice el criterio del juez leonés, que recalcó que «debe prevalecer el principio de la búsqueda de la ‘verdad material’ en garantía de la transparencia y objetividad del proceso electoral frente a rigorismos formales en la aplicación de otros criterios o principios aplicables también en la resolución de controversias». A partir de esta máxima, los magistrados de la capital leonesa tomaron como fundamentos los testimonios de las tres miembros de la mesa electoral, que admitían haberse equivocado en la transcripción, y de la representante de la administración central, así como el borrador del acta aportado por la presidenta y los resultados de las autonómicas y las europeas de esa mesa, en la que el PSOE sacó 119 y 182 votos, frente a los 31 y 41 de Vox.