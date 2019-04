La Junta Electoral estima la denuncia del PSOE y conmina a Silván a no promocionar sus logros

¿¿logros?? Terrible... los dos últimos alcaldes han sido muy nefastos!!! Un carril bici "retirado" al tráfico, desde la plaza de toros hasta el final de Padre Isla, que no usan ni tres bicis al día. Vallado de la mediana de la calle Condesa de Sagasta, del que queda un 50% y que ha ocasionado centenares de accidentes, que han arrancado el otro 50%, puesto que no hay ni 3 cm desde el borde del carril al hierro fundido (que no habrá sido barato). Nula vida cultural, sin ningún festival, teatro… cuando al resto de las ciudades de la región del centralismo, se los paga la consejería. Un foto-rojo en michaisa que te multaba si lo habías pasado en verde y en su fase roja esperabas antes de incorporarte a la rotonda que hay a 20 metros detrás. Ni un parking nuevo en 8 años y un servicio de ORA muy recaudatorio!!! Las rondas olvidadas y sin que sea inquietud o reclamación de nuestra ciudad, mientras ciudades de alrededor tienen 2 anillos cerrados. Una policía local desconocida y permisiva (especialmente con dobles filas para estacionar). Podas todos los años a los árboles en plena primavera (hoy están en el paseo de Salamanca, en Eras…), con los brotes o las nuevas hojas en los mismos. Parece que quieren que enfermen o se sequen, para que algún vivero amigo haga sus ventas o directamente para pillar su comisión de algún contrato jugoso, para replantar los que fracasen. Inexistente política industrial o de defensa de los intereses de los que pagamos impuestos, a los que nos roba el estado, la junta de castilla y nos insulta el alcalde de valladolis, sin protesta alguna municipal. ¿¿Qué pasa con el parador de San Marcos, La ciudad del mayor, el centro del autismo, el Emperador, el centro del norte de ADIF, ?? ¿¿Qué pasa con EVEREST, TELENO, EL MAR…?? ¿De qué van a vivir nuestros hijos?? Los suyos ya lo sé, de ese ayuntamiento sobre dimensionado, dirigido por clanes familiares y que no es capaz a reducir su deuda, porque solo los sueldos A DEDO, lo ahogan!!