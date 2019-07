La Junta investiga por qué faltan 2.155 leoneses en las listas de espera de Sacyl

DL | LEÓN

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, informó ayer de que 8.928 pacientes de Castilla y León no figuran en la lista de espera estructural para operarse, sino como enfermos que rechazaban de forma voluntaria pasar por quirófano o no podían entrar por cuestiones clínicas, por lo que la cifra total pasa al cierre de junio de 22.146 a 31.074. Todo ello, remarcó, es difícil que se deba al «azar», pero advirtió de que si se trata de una manipulación tendrá consecuencias.

Hay dos casos especialmente sospechosos: León y Burgos. Así, el portavoz advirtió de que el Hospital Universitario de Burgos suma en total una lista de espera de 4.874 días y no de 2.832 días, lo que remarcó supone que más de 2.000 enfermos no figuraban en el registro. De esta forma, el 42% no se computaba en la lista quirúrgica que se estaba informando hasta ahora. También destacó el caso de León, donde se acumulan 4.888 usuarios, frente a los 2.733 que se anotaban hasta ahora, de forma que no se incluían al 44%.

En la comparecencia posterior al segundo Consejo de Gobierno de la Junta, Francisco Igea señaló que la demora media es de 80 días para el total de pacientes en espera y no de 67, como se recogía para los pacientes en el registro estructural, con diferencias entre centros hospitalarios de hasta 30 puntos porcentuales, cuando el índice de calidad deseado es que la lista estructural no sea inferior al 75 o 80%.

En conjunto, la lista estructural representa en la actualidad en Castilla y León el 71%, de forma que el otro 29% no se contabilizaba. El vicepresidente señaló que no actuarán por «sospechas», sino con las cifras, por lo que resaltó la importancia transmitir información «clara», «veraz» y transparente y avanzó que todos estos datos se publicarán para que puedan ser consultados por los ciudadanos. «Algo está ocurriendo en el sistema de registro», afirmó Francisco Igea, que añadió provoca que las listas de espera estén «mas o menos abultadas». Por ello, la Consejería de Sanidad reunirá la próxima semana a todos los gerentes para determinar si es que el modelo está anticuado, si existen instrucciones erróneas o se ha actuado con mala fe para manipular las cifras.

De la misma forma, Igea desveló que la lista de espera de consultas es de 179.014 y no de 118.419 pacientes, como figuraba en la lista estructural, con una demora media de 122 días y no de 117 días. Son, dijo, cifras «muy difíciles de explicar».