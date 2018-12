«La biotecnología es el futuro y León es un polo básico, no puede quedarse atrás»

maría j. muñiz | león

«La base de una economía fuerte no es el dinero, es el conocimiento y la experiencia». Y León tiene un enorme potencial, pero «¡usémoslo!». Un potencial que en parte está en los jóvenes que quieren quedarse en la provincia y verla desarrollarse. «No nos dejéis solos, os necesitamos». Un futuro en el que la biotectología es fundamental, pero «no podemos quedarnos atrás. León es la tercera ciudad española como polo biotecnológico, es necesario aprovecharlo ya, porque si esperamos quizá ya no podremos seguir presumiendo de esta situación». Son algunas de las ideas con las que Luis Getino, presidente de la Asociación de Biotecnólogos de León, concluyó sus reflexiones sobre «la renovación de la economía leonesa a través de la biotecnología». Una charla con la que el joven científico cerró el ciclo de jornadas de debate sobre la economía local organizadas por Diario de León en el Club de Prensa.

Una visión joven, ilusionada y motivada no sólo sobre la economía y los retos y las perspectivas de futuro de la provincia; sino también un repaso, no falto de autocrítica, sobre la incapacidad de la biotecnología para transmitir a la sociedad la amplitud del campo en el que tiene trascendencia y las posibilidades de desarrollo que puede aportar en todos los sectores. Y una visión marcada también por la importancia del voluntariado de los jóvenes profesionales a la hora de despertar vocaciones en los estudiantes más pequeños. «Para mi la motivación fue fundamental, la que me transmitió un recién licenciado en una charla en el instituto». Y a ello dedica ahora buena parte de un tiempo acaparado por la investigación.

Getino defendió la idea de «renovación de la economía como rejuvenecimiento, que viene también a través del análisis y la aportación de los jóvenes». Un análisis en el que en su caso economía y biotecnología caminaron parejas a través de símiles y comparaciones; y de reflexiones como que es imprescindible contar con la experiencia para avanzar. «Sin ella, seguiríamos construyendo herramientas con piedras». El presidente de los biotecnólogos lamentó la relevancia social de personales ‘populares’, deportistas y gentes del corazón, mientras los científicos son grandes desconocidos. Y sobre todo las científicas, «cuando el papel de la mujer en la ciencia es muy relevante, no hay más que ver nuestras facultades».

También se refirió a la «paradoja del iceberg, porque en ciencia no se invierte, se gasta. La rentabilidad es muy difícil, y hace falta muchísima investigación oculta para poder ver una punta de iceberg como resultado».

Respecto a la situación de la provincia, destacó que «un pueblo es lo que son sus habitantes. Y si estos se van, o renuncian a avanzar, sólo queda estancamiento». Entre los elementos de avance de la provincia está desde luego la biotecnología, «aunque la mayoría de las personas no saben lo que es. La agricultura es biotecnología. Los alimentos de nuestras denominaciones de origen. Las levaduras que dan personalidad a nuestros vinos. El queso y los embutidos. Pero también la energía».

Getino defendió la educación y la Universidad como dos de los grandes fuertes del desarrollo económico local, «tenemos educación de calidad, pero no estamos aprovechándola». E hizo un repaso de la evolución demográfica por tramos de edad para llamar la atención sobre la pérdida de jóvenes trabajadores, «aunque el aumento de la población mayor también es un síntoma de que aquí hay servicios sanitarios de calidad que hay que poner en valor».

En todo caso, «los jóvenes, además de quejarnos y salir de fiesta, aportamos mucho». Y se refirió a asociaciones como Maker Club León, la Asociación de Estudiantes para la Promoción de Sistemas Autónomos o la plataforma mequedoenleón (mequedoleon@gmail.com), que «nació de la preocupación por ver cómo nuestros amigos se iban».

El presidente de la Asociación de Biotecnólogos de León lamentó también lo que considera obstáculos. Como la legislación que cercena cualquier posibilidad de producir o comercializar desarrollos que realiza el colectivo científico, mientras «tenemos que luchar contra las pseudociencias, y es muy difícil luchar contra actitudes que matan cuando la ley las permite». Reclamó también mayor facilidad burocrática para conseguir una de las escasas y «escurridizas becas. Nos quejamos de que el talento se va, pero se lo ponemos muy difícil para quedarse».

Por último, se refirió a la pérdida de la oportunidad de León de optar a ser sede de la Agencia Europea del Medicamento. «Es una lástima no haber luchado con fuerza. León era una buena candidata, hubiera sido muy importante. Nuestra percepción es que no se luchó lo suficiente».