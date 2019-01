«La mujer debe de estar en igualdad en todos los niveles»

miguel ángel zamora | león

María Dolores González Hernando, exmagistrada del Juzgado de Primera Instancia 7 de León, aseguró ayer que la mujer «debe estar en todos los niveles y todos los cargos en igualdad de condiciones». La jueza fue condecorada ayer con la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, a propuesta del Colegio de Abogados de León, en un acto que se celebró en la Audiencia Provincial de León, bajo la tutela del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Ser, el secretario coordinador, Enrique Marugán y el decano del Ical, Fernando Rodríguez Santocildes. Fueron los padrinos Javier Amoedo y Jesús López Arenas.

«Es un honor que se me conceda esta distinción y un colofón en mi carrera profesional. Estas condecoraciones se conceden a juristas que destacan, pero en mi caso creo que aparte de una trabajadora innata que he demostrado mi valía con esfuerzo y tesón, creo que es también una muestra de respeto, afecto y cariño a los profesionales que han propuesto esta concesión y que ha hecho que me sienta agradecida de poder responderles a esta iniciativa», explicó.

LA GRAN PIONERA

«He sido pionera, la primera mujer jueza de Castilla y León, con situaciones que nunca me han afectado en la función jurisdiccional. No he tenido obstáculo alguno porque la preparación que he recibido y la formación familiar me han ayudado mucho. Se requiere empatía con el ciudadano y una buena relación profesional con abogados y procuradores. La labor ha cambiado mucho. Gracias a Dios, la mayoría de la carrera judicial ahora somos mujeres y eso no la cambia, sino que socialmente le da otra visión, porque la mujer debe de estar en todos los niveles y en todos los cargos en igualdad de condiciones», aseguró.

«Están conquistados casi todos los terrenos, porque no solamente en la justicia más cercana sino en la superior del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional hay mujeres y ejercen en ella. Pero sería deseable que hubiese más mujeres».

Abrió el turno de alocuciones Rodríguez Santocildes, que en su laudatio ensalzó las excelencias «de aquella niña que ya merodeaba por Boñar quizá como premonición de algunas diligencias de las que luego tendría que afrontar. «Es una trabajadora incansable, amable y cercana con los abogados y los ciudadanos, ganándose el afecto de cuantos se han cruzado en su camino profesional», dijo el decano de los abogados, en la sala de vistas principal del Palacio de Justicia repleta de asistentes.

José Luis Concepción, presidente del TSJCyL describió a la galardonada como una «magistrada ejemplar» y destacó su «tenacidad profesional y personal. «Has estado en la trinchera; has entendido la justicia como un verdadero servicio al ciudadano» le dijo en una intervención que cerró un acto que contó con una nutrida representación de todos los ámbitos de la sociedad leonesa.