León y Adif pugnan por quién debe pagar los 1,4 M de la prolongación de Ordoño II

Eso son cosas del PP ellos nunca pagan hacen mucho desechan los proyectos del PSOE y luego vienen los males. Soterramiento anterior; se empieza a la altura del campo de fútbol, se termina en la calle Azorín, (No es mejor hacer un pozo en la estación ) pasó con la vía doble entre Palencia y León (no una vía única y vale) , la continuación a Asturias igual se quita la empresa y ponemos otra (creo Portuguesa) porque sería. pero resulta que hay que parar las obras por culpa de los auriferos de los tuneles. en fin que el PP no da una y luego nao enteremos que hay corrupción en muchas obras realizadas. Bueno dejemos lo todos saben lo que pasa para que recordarlo.