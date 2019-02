León alcanza 20 grados y se sume en un mes de mayo en pleno invierno

León se acerca al final de febrero registrando temperaturas propias de mayo y 20 grados de máxima. Las temperaturas máximas llegaron a esos grados en toda la provincia. Eso por el día, porque por la noche la temperatura cae en bloque y se registran valores que van de 1 grado bajo cero a los tres positivos.

También se registran heladas pero son débiles dispersas y vientos flojos variables.

La Aemet anuncia para mañana en la provincia aún un tiempo más cálido, con termómetros marcando hasta 23 grados.

No hay previsión por ahora de que vaya a llegar el tiempo frío aunque en León rige un dicho popular que reza que 'al invierno, no se lo come el lobo'.