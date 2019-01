León cuelga el mandil de la capitalidad y cede los fogones a Almería

«Orgulloso y tremendamente feliz». Así se sentía ayer el alcalde de León, Antonio Silván, tras el trabajo realizado por la ciudad durante el año de la capitalidad gastronómica. Antes de entregar el testigo a su sucesora, Almería, el regidor transmitió a los próximos anfitriones que este «sello de calidad» ha lanzado a León y ha marcado «un antes y un después» por el resultado y la repercusión logradas para productores, comerciantes, hosteleros, hoteleros y restauradores; y que, ahora, se ha convertido en una suerte de «meta volante» que dibuja un atractivo recorrido con distintas etapas.

«Esto solo es el principio», le trasladó al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en la ceremonia de relevo celebrada en Fitur. Durante el traspaso, Silván defendió una labor «en equipo» que ahora se concretará en la Red de Gastrociudades que «conectará y alimentará» las ofertas gastronómicas de las distintas ciudades que han disfrutado hasta ahora de este reconocimiento: León, Huelva, Toledo, Cáceres, Vitoria, Burgos, Logroño y, desde este 2019, Almería. «Nos separan cientos de kilómetros, pero nos unen muchísimas cosas», aseguró el alcalde de la ciudad a su homólogo almeriense al hablar de su «hermanamiento». «Queridos almerienses aprovechar 365 días apasionantes que se van a traducir en calidad y excelencia, así como en retorno económico y difusión cultural», precisó Silván consciente de que «León es hoy mucho más conocida que un año antes gracias a la unidad de acción».

«Ante la octava edición solo podemos hablar de éxito», señaló, por su parte, el presidente de la Capital Española de la Gastronomía (CEG), Mariano Palacín, tras dejar claro que «no hay buena gastronomía sin un buen producto». Y el alcalde de Almería enfatizó: «El proyecto ya me ha permitido establecer lazos institucionales sólidos y de futuro con León a pesar de nuestras diferencias, sobre todo climatológicas», e incidió «en una iniciativa innovadora» que será realidad gracias a sus predecedoras.

En el relevo estuvo también presente el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien apostó por una gastronomía que, en sus propias palabras, «es el primer motivo para el 20% de los turistas que visitan España». «Es un elemento de nuestra identidad».

No todo fueron alabanzas ayer para la capitalidad de León, desde aquí la UPL reclamó al edil Pedro Llamas que asuma «sus responsabilidades por la falta de promoción y que no eche balones fuera». Mientras, León Despierta y Podemos comentaron que «a pesar de los intentos de Silván por disimular la debacle, los datos demuestran que no son los resultados esperados».