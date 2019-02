León da luz verde a 718.000 euros para ayudas en cultura, turismo, empleo, educación y participación ciudadana

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Salguero, ha informado esta mañana de los asuntos más importantes tratados en la Junta de Gobierno. Entre ellos ha destacado la aprobación de los planes estratégicos de subvenciones de las áreas de Cultura y Turismo (189.000 euros), Empleo, Promoción Económica y Educación (269.600 euros) y Participación Ciudadana (259.000 euros).

Salguero ha detallado que, en el caso de Cultura y Turismo, hay dos líneas: en cuanto a premios, el Nacional de Poesía González de Lama; y las subvenciones directas siguientes: Orquesta Ibérica (20.000 euros), la Joven Orquesta Leonesa-JOL (15.000 euros), Fundación Eutherpe (10.000 euros), Amigos del órgano (35.000 euros), Fundación Vela Zanetti (25.000 euros), Orquesta Odón Alonso (15-000 euros) y Séptimo Arte (25.000 euros). Por otro lado, en cuanto a Turismo están la Casa de León en Madrid (20.000 euros) y la Junta Mayor de Semana Santa (25.000 euros).

En cuanto a Empleo y Promoción Económica, este plan recoge cuatro líneas de actuación: subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para programas de apoyo a la creación de empresas (90.000 euros), subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para programas de apoyo a la innovación del comercio minorista de León (16.000 euros), subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para programas de apoyo a la financiación de pymes (18.000 euros) y subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para programas de formación a la carta por el empleo (24.000 euros).

El área de Educación contempla las subvenciones para ampas y federaciones de ampas de los colegios públicos de Infantil, Primaria y Especial de la ciudad de León con un importe de 21.600 euros, 95.000 euros para adquisición de material en los colegios y 5.000 euros más para el programa de Código Activo.

Y, ya por último, en el caso de Participación Ciudadana, el Plan Estratégico contempla 44.000 euros para las asociaciones de vecinos de la ciudad, 18.000 euros para la Federación de AAVV Rey Ordoño y 2.000 para ‘Los Aluches’; mientras que las juntas vecinales de las pedanías del municipal tendrán las siguientes subvenciones: Armunia (60.000 euros), Oteruelo (55.000 euros) y Trobajo del Cerecedo (80.000 euros).



Jornadas ‘La Historia y la novela histórica’

Fernando Salguero ha explicado que la Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a la celebración de las jornadas ‘La Historia y la novela histórica’ los próximos 14 y 15 de febrero en el Palacio del Conde Luna, con el siguiente programa:

Jueves, 14 de febrero

18.30 h.- Inauguración de las Jornadas

19.00 h.- ‘España, Europa y Estados Unidos, ¿Cómo nos vemos?’’ – Conferencia inaugural a cargo de Inocencio Arias Llamas

20.00 h.- ‘La Edad Media vista desde la Historia y la Novela’ – Conferencia a cargo de José Luis Corral Lafuente y Antonio Pérez Henares

Viernes, 15 de febrero

18.30 h.- ‘La Edad Moderna vista por los historiadores y los novelistas’ – Conferencia a cargo de Marion Reder Gadow y Alfonso Mateo-Sagasta

Coloquio

20.00 h.- ‘La España Contemporánea. Historia y novela’ – Conferencia a cargo de María del Carmen Martínez Hernández y José Calvo Poyato

La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.



García-Álix imparte un taller de fotografía

El fotógrafo leonés Alberto García-Alix, una de las figuras más importantes del panorama artístico nacional y referente de toda una generación, Premio Nacional de Fotografía en 1999, impartirá un taller de fotografía aprobado hoy por la Junta de Gobierno. Será los días 29, 30 y 31 de marzo en el salón de Reyes de San Marcelo, con 15 plazas para participar.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.leonesphoto.es, a partir de mediados del mes de febrero donde se indicará el proceso para cubrir el número de las 15 plazas ofertadas.