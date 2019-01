León se enfrenta a una crisis sanitaria por la jubilación de 860 médicos en una década

p. infiesta | león

¿Cómo afectará a la atención sanitaria de los leoneses la jubilación en la próxima década de más de 860 facultativos de los 1.876 que están en activo en la provincia?. El pronóstico parece poco halagüeño y se agrava por la falta de profesionales para cubrir algunas plazas, sobre todo en Medicina de Familia y en el medio rural. También, por el déficit que ya existe en León de médicos públicos activos: 309 por 100.000 habitantes, frente a los 472 de Valladolid o los 426 de Salamanca. De hecho, la provincia se sitúa a la cola de la estadística autonómica en esa materia.

Los datos proceden de un concienzudo estudio realizado por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, cuyo contenido desgranó ayer su presidente, José Luis Villarig, en las Cortes, dibujando un panorama complicado que exige, a su juicio, tomar conciencia del problema para adoptar medidas que garanticen la viabilidad y calidad del sistema a corto plazo. Es más, Villarig considera «imprescindible llegar a un pacto por la Sanidad» en la comunidad que incluya a los partidos políticos, las organizaciones profesionales, sindicales y de usuarios. «La buena salud nos interesa a todos», señaló.

En Castilla y León serán casi 5.000 los médicos que se podrán jubilar en los próximos diez años. Las plantillas más envejecidas se dibujan en Medicina de Familia, Traumatología y Cirugía General, con una media de edad de 53,1; 50,4 y 50,2 años. Es más, las jubilaciones en Atención Primaria tendrán mayor impacto en cinco años en el medio rural que en el urbano, con un 54% de bajas, frente a un 44%.

Según el estudio Demografía médica de Castilla y León, realizado en los dos ultimos años por el Consejo de Colegios, el 46% de los médicos en activo de la comunidad ya posee 55 años o más. El presidente del colectivo cree que el modelo actual ha caducado y que el estudio pone en contexto la «grave problemática» que vive la sanidad en la autonomía en materia de recursos humanos, y que no debe pasar por alto «nadie que tenga algo que decir» en gestión, organización y elaboración de leyes. El mensaje se difundió en un foro con representantes de todos los sectores implicados en velar por la prestación sanitaria, desde los colegios de médicos de todas las provincias, al equipo de la Consejería de Sanidad y sociedades científicas. «El problema no lo puede solucionar ningún partido político, por mucho que nos empeñemos. Sí entre todos, profesionales, políticos, organizaciones profesionales y agentes sociales. Si no, el sistema no va a funcionar y nos vamos a caer con él», apuntó. Villarig apuesta por la «sanidad pública, de gestión pública, universal y gratuita». Para el Consejo de Colegios Médicos los datos de jubilaciones llaman a la reflexión, al igual que se necesitan prever las bajas y reducciones de jornada por maternidad, al ser ya dos de cada tres médicos colegiados mujeres menores de 55 años.