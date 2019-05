León enfrenta un nuevo recorte en la banca tras perder la mitad de su empleo en seis años

maría j. muñiz | león

La reestructuración en el sector bancario español no ha terminado ni mucho menos, y su repercusión en el empleo que mantiene tampoco. De hecho los expertos calculan que a lo largo de este ejercicio se destruirán más puestos de trabajo en las entidades que en los años más duros de la reconversión llevada a cabo durante la crisis. A pesar de la drástica reducción de volumen y empleo de los últimos años, especialmente con el rescate de Banco Ceiss, León no es ajena a este nuevo proceso de adelgazamiento del sistema financiero. Ayer mismo se iniciaron las consultas para el expediente de regulación de empleo que pretende poner fin a las duplicidades surgidas con la integración de los bancos Santander y Popular; y también se llegó a un acuerdo en la negociación para el recorte en Caixabank. No son las únicas entidades que prevén reducir su presencia física y de empleo en la provincia.

En los últimos seis años el sector bancario en León ha perdido el 44% de su plantilla, según explica Fernando Trigueros, secretario general de la Federación de Servicios de CC OO en León. En 2012 trabajaban en las distintas entidades financieras que operaban en la provincia 2.521 trabajadores, mientras que a día de hoy la nómina se sitúa en 1.420. Es decir, algo más de 1.100 empleos perdidos.

presencia financiera

Unicaja, a través de la integración de Banco Ceiss, suma la plantilla más numerosa, 540 trabajadores, un 38% del total de los empleados de banca de la provincia. Repartidos entre sus 87 sucursales actuales, también el mayor número en la provincia.

Aunque ahora, en número de oficinas, le sigue de cerca Santander, tras haber absorbido Banco Popular (que ya tenía una fuerte presencia en la provincia, también en el medio rural, tras haber integrado al Banco de Castilla). En total la entidad que dirige Patricia Botín suma ahora 70 sucursales en León, y una plantilla conjunta de 340 personas.

Santander y los sindicatos iniciaron ayer la primera fase de la negociación del recorte de personal, que tiene una duración de 15 días, según los convenios de ahorro y banca, para intentar alcanzar un acuerdo antes de abrirse formalmente la negociación del ERE. Incluso desde la parte social se reconoce que es «razonable» pensar en un recorte de sucursales, ya que muchas de las de Santander y Popular se encuentran prácticamente puerta con puerta. Aunque, como en todas las negociaciones del sector, el objetivo de la negociación es sumar el mayor número posible de bajas con acuerdos voluntarios, y limitar el alcance de la movilidad.

Por volumen de sucursales y empleo la tercera entidad de la provincia es BBVA, con 50 oficinas y 180 trabajadores. Según explica Trigueros, en esta entidad no se llevan a cabo negociaciones para fijar la reducción de empleo; sin embargo es una práctica habitual en los últimos años «un goteo de negociación de bajas». Una práctica que es común en las entidades financieras, especialmente para las prejubilaciones. De hecho BBVA contempla en sus cuentas anuales el cálculo del coste de las prejubilaciones previstas para el actual ejercicio.

recorte con acuerdo

Tanto por volumen de empleo como por presencia de sucursales la cuarta entidad en importancia en la provincia es Caixabank, que tiene 150 trabajadores y unas 40 oficinas. Ayer se alcanzó un principio de acuerdo sobre el expediente de empleo en esta entidad, que según los datos de CC OO en León puede afectar como máximo a 27 personas, a través de salidas voluntarias; mientras que se plantea el cierre de al menos cuatro sucursales.

Tanto Banco Sabadell Herrero como Abanca mantienen un plantilla en León que ronda el centenar de trabajadores en cada caso, con entre 15 y 18 sucursales cada una. Menor presencia tienen ya Bankia, con 50 trabajadores y siete sucursales; y CajaMar, con 38 trabajadores y seis oficinas. El resto de las entidades con presencia en la provincia tienen menor representación, y en cualquier caso, aseguran las fuerzas sindicales, no plantean de momento problemas de recorte de empleo o cierre de sucursales (algunas, como Caja Rural, siguen abriendo oficinas).

Una de las principales preocupaciones del sector es la pérdida de presencia física en el medio rural. Según CC OO, aproximadamente el 60% de las oficinas abiertas en León están en la zona rural, entendiendo por tal toda la que no es León y su alfoz, y Ponferrada.