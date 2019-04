León es contigo

En este valle de lágrimas que tiene nombre de Viejo Reino, azotado por la despoblación, vasto yermo de la industrialización que pasa de largo hace ya muchas primaveras, la luna de Nisán se acerca fiel a su cita para estrenar hoy la única semana que tiene diez días y que arranca entre los Dolores del Viernes que saca a la madre, la que nunca fue con los de la feria, porque sólo vuelve con los del Mercado.

Repicarán esta noche las campanas de la iglesia que asienta sus reales en la plaza del Grano. Será con empedrado nuevo, que El Escorial de León llegó a su fin por ídem. Para mayor alabanza y gloria de la patrona popular de los leoneses, bajada ayer a los altares por media docena y pico de hermanos enlutados, vestidos con traje de gala para la ocasión, que lo que antes era tarea se ha convertido ahora en ceremonia y así ha de ser para siempre.



¿Qué tienes tú, señora de señoras? Lo glosó el poeta y lo revive el pueblo. Será el barrio escenario del intercambio de las primeras invitaciones para las procesiones, con los abades de las cofradías o seises suyos en defecto haciendo entrega y recogida de sobres, antes de que a la caída de la medianoche y con la procesión recogida, el alma se entregue al escabeche y el cuerpo al descanso de la puja primera que estrena el ciclo. El mismo que determina que en algunas cofradías se rinda honores al Hermano Futuro, el que será abad en el siguiente periplo. Ritos. Tradiciones.

Aspectos terrenales. Lo sublime será antes. Cuando a las ocho de la tarde, con permiso de la autoridad porque dice la previsión que el tiempo no lo impide, salga a la calle la Madre de todas las Madres. La Reina y Señora. ¡Ave!, Llena de gracia, el pueblo es contigo. Bendita entre todas las mujeres, entre todos los varones. Santa María del Mercado ruega desde el cielo de sus andas por los pecadores y por los hijos que no lo son, para alcanzar las promesas de Cristo y de su legión de seguidores.



A ti suspira este León que gime y llora desde un valle de lágrimas, ávido de algo más que ojos misericordiosos. Ahora que comienza el turno de promesas y no las de Jesucristo, es tiempo de recogimiento. Y de silencio. El que romperán al cierre de la tarde las campanas de la antañona parroquia donde todo arranca. Llena eres de gracia y el señor es contigo.



Tendrás tiempo, señora, de mostrar a Jesús después de este destierro. Hoy la calle es tuya. Y del ejército de mujeres que, vela en mano, te escoltarán piadosas por las calles de la ciudad. Desde algún rincón del cielo, sentado cerca del Padre, Victoriano Crémer esbozará una sonrisa. Seguro. Porque hoy sale a la calle la Virgen de su barrio. Tiemblan los escudos de los Quiñones cada vez que suenan las primeras notas de las partituras que desde hoy y hasta el Domingo de Ramos, noche tras noche, mañana tras mañana, rasgarán los cielos de la capital. Cornetas y tambores abren paso a La Pasión. Dios te salve, León. Prepárate para tu fiesta grande y luce tus mejores galas. Porque la Señora del Mercado sale a la calle hoy.