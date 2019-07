León es la cuarta provincia que menos rentabiliza la inversión pública en infraestructuras y servicios

maría j. muñiz | león

Es una demanda histórica recurrente en la provincia, a la que las últimas investigaciones ponen contra las cuerdas. ¿León no se desarrolla porque desde el Estado y la Junta no se apuesta por desarrollar sus infraestructuras, o la provincia no es capaz de rentabilizar la inversión pública de manera eficiente, apoyada por la necesaria inversión privada? Uno de los indicadores que en mayor profundidad estudia las dotaciones e inversiones a nivel territorial pone en evidencia que a pesar del fuerte incremento que en los últimos años (incluso durante la parálisis inversora de la crisis) se ha volcado en aumentar las dotaciones públicas en la provincia, la ineficiencia de este gasto a la hora de traducirse en riqueza para los leoneses y para el país se ha disparado. Hasta el punto de que León es la cuarta provincia española en la que la creciente inversión y dotación de infraestructuras y servicios se traduce en menor medida en generación de riqueza. Sólo Teruel, Ávila y Huesca obtienen un menor rendimiento de la inversión pública realizada.

Y otro dato para el análisis de la parálisis provincial: en 1995 León ocupaba el puesto decimosexto entre las 52 provincias españolas con menor capacidad de rentabilizar la inversión pública en infraestructuras. En 2014, el último dato territorializado, ha avanzado en el sonrojante ranking de falta de eficiencia en el uso de los recursos disponibles hasta el cuarto puesto.

Son los datos que evidencia el informe El stock de capital en España, que elaboran el Ivie y la Fundación BBVA. Que en términos provinciales maneja el último dato territorializado en generación de riqueza, que corresponde al ejercicio de 2014. Para sacar estas conclusiones analiza la ratio entre las dotaciones de capital y el Producto Interior Bruto (PIB) territorial, que delata la eficiencia con la que se utilizan los recursos disponibles.

El descenso en la productividad de la inversión pública, que por otra parte ha sido claramente menguante durante la recesión económica, es un fenómeno generalizado en el país. Sin embargo, presenta elementos muy diferenciadores. Por ejemplo, que el escaso esfuerzo inversor se ha centrado en el noroeste del país, y que sin embargo la productividad de la política inversora en esta zona sigue una senda menguante que en la provincia de León es especialmente preocupante.

No es un tema exclusivamente provincial. Castilla y León y Castilla-La Mancha son las autonomías que presentan a nivel nacional una menor productividad respecto al capital del que disponen; a pesar de ser las que tienen unos mayores recursos de inversión pública para la riqueza económica que generan. Como dato, el capital invertido en Castilla y León es un 38% superior al destinado en este período al País Vasco.

El dibujo del mapa de la menor productividad respecto a la inversión pública en infraestructuras está claramente delimitado, según este estudio: a las cuatro primeras provincias les siguen en ratio de menor erficiencia Zamora y Segovia. Entre las de Castilla y León, Valladolid ocupa el noveno lugar entre las 52 provincias, y Salamanca la undécima posición.