León estudia contratar halcones para que las palomas no aniden en el Palacio -

álvaro caballero | león

A la visera del Palacio de Exposiciones se le han apuntado huéspedes. El amplio espacio que queda cobijado por la cubierta fotovoltaica no ha tardado en censar una nutrida población de palomas que han encontrado más que acogedora la estructura metálicas para hacer sus nidos. No son uno, ni dos, sino que su aumento avanza a ritmo exponencial, como se puede observar en los rastros de excrementos dejados en la parte superior del entramado del techo y en las cristaleras que forman la fachada del edificio desde la zona superior hasta el mismo suelo en el que se abre la plaza. Aunque todavía no se consideran un problema, más allá de la estética que empieza a afearse y que necesitará de un limpieza de los cristales más a fondo y a menudo de lo que estaba previsto, el Ayuntamiento de León estudia atajar la situación con el censo de otro tipo de aves: un grupo de halcones y lechuzas que sirvan para ahuyentarlas.

La solución está todavía pendiente de que se articule el contrato. El acuerdo, en el que se prevé que colabore la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, regulará cómo es el sistema para que estas aves se mantengan en el entorno del Palacio de Exposiciones para que, como respuesta, no aniden las palomas y cuáles son los cuidados que necesitan para que no se alejen. Aunque todavía no está definido con exactitud, la idea principal es que los halcones sirvan para controlar a las palomas y que se complementen, si resulta necesario, con las lechuzas para algunas especies específicas.

No es la primera estrategia puesta en funcionamiento por el Ayuntamiento de León para controlar a las palomas. Desde el año 2014, el consistorio ha logrado recoger más de 7.000 ejemplares por medio de un sistema de captura con jaulas, en las que se introduce un cebo, y que son retiradas después por una empresa que se queda con ellas. Las aves que se capturan proceden en su mayoría de casas desahabitadas o zonas en las que los vecdinos presentan una queja y que termina por ser atendida po los servicios veterinarios municipales. La gestión de esta población ha hecho que se reduzca de manera drástica su presencia en la ciudad, aunque proliferen aún en las épocas en las que hay más facilidad para que encuentren comida, sobre todo en las terrazas de los bares.