León homenajea a Jesús Vidal

León ha rendido hoy un homenaje a la figura del actor leonés Jesús Vidal Navarro, Goya al Mejor Actor Revelación por su papel en el largometraje 'Campeones'. El Ayuntamiento le ha hecho un reconocimiento en el Salón de Plenos porque "Jesús Vidal es un ejemplo para todos los leoneses y para toda la sociedad, un campeón leonés, y un ejemplo para todos", según aseguró el alcalde, Antonio Vidal.



El Ayuntamiento invita a todos los leoneses a participar en este sentido reconocimiento a uno de sus vecinos más reconocido.



España entera fue testigo de su emocionado y emotivo discurso en la gala de los Goya celebrada hace unos días en Sevilla. El alcalde, Antonio Silván, señaló entonces que sus palabras "no sólo habrán emocionado seguramente a sus compañeros, su familia y todos aquellos que han compartido con él el camino hasta aquí, si no que conmovió a toda España".



Jesús Vidal, en su discurso, destacando tres palabras: "Inclusión, diversidad, visibilidad"; dejando paso a unas emotivas palabras hacia su familia ("A mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros").