León inicia la ‘transición’ con 4 parados menos

m. Romero / agencias | león

Es un mes de transición hacia el despertar de las contrataciones del sector servicios y no preocupan en exceso a la Junta y a Cecale unas cifras que reflejan un descenso testimonial en las listas del paro en León de cuatro personas durante febrero. Sin embargo, todavía hoy 31.894 leoneses están desempleados, de los que 2.317 son de procedencia extranjera.

El paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo de la provincia se redujo en febrero de este año en 1.839 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de reducción interanual del 5,45%. En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en cuatro personas respecto al mes anterior. Así, la cifra total de desempleados se sitúa en 31.894 personas, según los datos revelados ayer por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El desempleo masculino se sitúa en 14.000 personas. A pesar de que el empleo de trabajadoras está en máximos históricos en un mes de febrero, todavía hay 17.894 desempleadas en la provincia.

Respecto a los menores de 25 años, hay más varones que mujeres en las listas del paro: 1.403 frente a 1.211.

Economía por sector

Por sectores económicos de procedencia, el paro se ceba especialmente con los servicios, uno de los principales motores del empleo en León, con 21.202 personas sin trabajo. No obstante, es el único sector económico que tiró mínimamente del empleo el pasado mes de febrero, cuando se perdieron 150 puestos de trabajo. La construcción generó 143 puestos de trabajo en el mismo periodo, mientras de la industria creó 84 trabajadores y 28 la agricultura. En concreto, 101 personas que antes no habían tenido un empleo lo perdieron durante febrero. El paro es un espejo de lo inmediato y por esta razón la mayor parte de los extranjeros que no tienen trabajo lo hacían antes en el sector servicios (1.229).

El número total de contratos registrados durante el mes de febrerofue de 8.724, lo que supone un descenso de 926 (-9,6,%) sobre el mismo mes del año 2018. De ellos, 1.155 fueron contrataciones indefinidas y 7.569 fueron contratos temporales. Los contratos indefinidos de febrero se dividen, en cuanto a la duración de la jornada, en su mayor parte a tiempo completo y casi la mitad a tiempo parcial. Las cifras no parecerían relevantes si no ocurriera que desde el inicio del año en León se han firmado 18.374 contratos.

En lo que respecta a las prestaciones, según la misma fuente se solicitaron 3.677 contributivas, 1.793 subsidios, 210 Rentas Activas de Inserción y un acceso al programa de Activación de Empleo. En total fueron 5.681 solicitantes, de los que consiguieron alguna de las ayudas pedidas un total de 5.418.

Actualmente, en la provincia hay 15.515 beneficiarios de prestaciones, lo que supone que menos de la mitad de los parados gozan de la protección del Estado. La cuantía media es de 832,2 euros, casi 200 euros menos de lo que cobran los subsidiados en las Islas Baleares. Llama la atención la ausencia de subsidios eventuales agrarios.