León no está en la red estratégica de mercancías por criterios de demanda

L. Urdiales | león

El Gobierno de España resta envergadura a que León se haya quedado al margen de la red nodal estratégica del movimiento de mercancía ferroviarias. Es la demanda; la ley de la demanda, explica el ejecutivo en un comunicado. «Adif, como agente clave en el transporte ferroviario de mercancías, se ha dotado a su vez de una herramienta estratégica, el Plan Transforma 2020 que fue preparado y presentado en 2017. Entre las diferentes iniciativas estratégicas que lo componen figura un Plan de Mercancías que contempla, entre otros aspectos, la definición de una Red Nodal Estratégica formada por los núcleos de Barcelona, Vitoria, Valladolid, Zaragoza, Madrid, Valencia y Sevilla. La selección de estos núcleos se fundamenta en diferentes estudios de demanda actual y proyecciones de la demanda futura», extiende la nota gubernamental, que enfatiza el objetivo compartido del Gobierno de España y Adif en la «apuesta por reforzar el papel de León en el transporte de mercancías, en concreto, el transporte ferroviario de mercancías».

Con León fuera de ese mapa de preeminencia en la red estatal del movimiento de mercantes sobre ferrocarril, que deriva en oportunidades de desarrollo económico, el Gobierno hace un repaso a la situación estructural de las comunicaciones por tren, sin efecto para la circunstancia de la exclusión del enlace de la capital leonesa en ese mapa de estratégico para los trenes mercantes y el impulso logístico que es capaz de estimular. «León sí está dentro de la Red Básica y, tras la aprobación del nuevo Reglamento CEF, queda incluido en el Corredor Atlántico lo que viabiliza nueva financiación y compromete estándares de interoperabilidad con Europa. La Unión Europea (UE) promueve la creación de un espacio único de transporte que afecta a todos los modos de transporte. En el caso del ferrocarril, el objetivo es incrementar la interoperabilidad (compatibilidad y conexión) entre las diferentes redes nacionales. Atendiendo a esa razón se crea en Europa la red transeuropea de transporte (TEN-T) con un doble estrato: una red básica (en la que está León) y una red global», rememora el Gobierno sobre la posición del enclave ante las normativas que desarrollan el reglamento europeo de transporte.

El Corredor Atlántico

Y recuerda los avances que ha dado el noroeste tras la reivindicación de agentes económicos por ampliar el Corredor Atlántico hacia el oeste y el norte de León. «Recientemente (febrero 2019) ha culminado la revisión del Reglamento CEF (Mecanismo Conectar Europa) que incorpora a León al Corredor Atlántico de la red básica, lo que hará posible que las infraestructuras ferroviarias de esta provincia puedan obtener fondos europeos para acometer actuaciones de mejora relacionadas con la mejora de la interoperabilidad. De este modo, la terminal logística de León podrá verse beneficiada de dichas mejoras y transformarse en un nodo prioritario en el marco de las redes transeuropeas de transporte, cuyos estándares de interoperabilidad contemplan instalaciones aptas para trenes con un mínimo de 22,5 de toneladas de carga por eje y una longitud de 740 metros», repasa el Gobierno en la nota que aflora al hilo de la exclusión de León de ese reparto estratégico de los torrentes del movimiento mercante ferroviario. Algo que no es de ayer, según valora el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, tras un año de desempeño. «La noticia no aporta realmente nada nuevo porque el Plan Transforma 2020 ya fue aprobado y presentado (por el anterior equipo de Gobierno) y la inclusión de León en el Corredor Atlántico como consecuencia del esfuerzo de muchas administraciones y de la sociedad, ya fue igualmente presentado», alude en torno al mapa estratégico de mercancías que tiene siete enclaves, y entre los que no figura León.