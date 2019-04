León registró 32 accidentes de trabajo al día y casi una muerte al mes en 2018

miguel ángel zamora | león

La provincia de León registró 11.906 accidentes de trabajo, diez de ellos mortales, a lo largo del año 2018, a una media de 32 accidentes diarios y una muerte mensual. En el primer trimestre del año se han registrado 2.853 entre leves, graves y mortales, uno de los cuales terminó con la pérdida de una vida humana. «Las medidas de seguridad mínimas, la no derogación de la reforma laboral y las condiciones en las que trabaja el personal (cada vez más siniestros se producen in itinere) son la muestra de un mercado laboral que abre la brecha cada vez más entre hombres y mujeres», explicaron ayer Enrique Reguero y Xosepe Vega, secretarios provinciales de UGT y CCOO, que convocaron ayer una concentración a las puertas de la Subdelegación de Gobierno de León «primero para exigir una protección a la salud de todas las trabajadoras y los trabajadores que cada vez sufren más accidentes». El domingo se celebra el Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo.

«Echamos en falta estos días que los partidos políticos pongan los pies en la tierra y piensen más en los problemas de los trabajadores y menos en Cataluña», explicaron los agentes sindicales, que reivindicaron «un plan de formación y seguridad para todos los centros de trabajo, un plan de salud laboral y la figura del delegado de personal sindical para que se cumpla la normativa».

La reivindicación real está señalada para el 28 de abril, pero coincide con la jornada electoral. «Queremos que el Gobierno que salga se sensibilice y que fije políticas laborales y deroge la reforma laboral para beneficio de los trabajadores», explicó Reguero. Vega tildó de «escandalosos» los datos de la siniestralidad de la que culpó «a la reforma laboral, que no protege al trabajador sino solamente el beneficio de la empresa. Y lo que es más escandaloso es que a las puertas de una cita electoral, parezca que la salud de los trabajadores y la seguridad de las personas sea un problema menor porque lo que importa es el territorio, que no tiene nada que ver con la vida de las personas. Hay que votar con sentido de lo que afecta al día a día, y no a los discursos de odio que solamente desvían la atención del problema grave de la clase trabajadora».