León soluciona la asignación de pediatra a 44.000 niños en Atención Primaria

p. infiesta | león

Los 44.000 niños de 0 a 14 años de León tienen asignados un pediatra en Atención Primaria, después de que la nueva gerencia haya solventado en tiempo récord los problemas en los ambulatorios de Astorga y Boñar. La totalidad de las plazas están cubiertas, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de la comunidad, donde unos 7.000 pequeños se encuentran en un ‘limbo’ en los centros de salud, al no estar asignados a un pediatra, por estar vacantes siete plazas (cinco en Burgos, una en Toro y otra en Guardo), según los datos expuestos ayer en el congreso de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) celebrado en Madrid.

La representante de Castilla y León, Mercedes Garrido, indicó, no obstante, que en León sí existen bajas sin cubrir, cuyo cupo se reparte entre otros compañeros, lo que sobrecarga a estos facultativos y dificulta dedicar el cuarto de hora idóneo de atención a cada menor. La situación más crítica se produjo en el ambulatorio de La Palomera, donde las tres pediatras coincidieron de baja a la vez. Los pediatras de Atención Primaria de León se dirigieron recientemente al consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sáez Aguado, para advertirle de «que estaban «desilusionados y frustrados», al necesitarse más especialistas, sobre todo, para cubrir descansos y bajas y no perder calidad.

En el área sanitaria de León trabajan 32 pediatras y calculan que en los próximos años se jubilará el 33%. También secundan la denuncia expuesta ayer en el congreso de las «malas condiciones» que se les ofrecen y que «ahuyentan» a los profesionales hacia otras provincias. Insisten en que las plazas de pediatría de área que atiendan a un cupo superior a 600 pacientes deberían ser transformadas en plazas de equipo y alertan de la baja tasa de reposición.

Desde IU, Carmen Franganillo duda de las cifras. Cree que entre los 66.000 niños de España que no tienen asignado pediatra, «seguro que también hay en León, aunque no se ha denunciado». Por otra parte, entiende que el consejero «sólo pone excusas para no dar participación a las plataformas de la Sanidad en las reuniones sobre Atención Primaria», a las que no ha citado en dos ocasiones. Saéz achacó a un error a la hora de enviar por correo electrónico la convocatoria del próximo martes y aclaró que quiere escuchar todas las opiniones para mejorar la Medicina de Familia.