León tendrá el alumbrado de eficiencia energética listo antes de final de año

álvaro caballero | león

Cuatro años después de que se iniciara el plan, cuando ya hay instalado un nuevo equipo de gobierno, el Ayuntamiento anunció ayer el comienzo de los trabajos para la renovación del alumbrado del municipio. León tendrá un sistema de eficiencia energética antes de final de año, toda vez que la Unión Temporal de Empresas (UTE) concesionaria, formada por OHL, Ingesán y Fermasa, cambie los 20.014 puntos de luz, y 1.519 columnas, como consta en el contrato, en el que se detalla además que deberán asumir la instalación de la telegestión en los 210 cuadros de mando y reponer todo el cable robado, no sólo en la actualidad, sino en los 10 años que durará el compromiso contractual. En suma, 20.789.012 euros, a razón de 173.241 euros mensuales, como informó el alcalde, José Antonio Diez, quien incidió en que no sólo «dará una imagen de modernidad y posicionará» a la ciudad «de cara a la sostenibilidad», sino que supondrá «un ahorro de consumo del 75%».

La merma en la factura no se notará de manera directa en la contabilidad municipal hasta dentro de 10 años, aunque será «un beneficio en el medio y largo plazo para la ciudad», como señaló el alcalde. Hasta entonces, el Ayuntamiento de León tendrá que abonar a la empresa 2,07 millones de euros al año con los que la empresa concesionaria amortizará su inversión: 10.053.898 euros de la renovación; 3.507.477 euros del mantenimiento y gestión de las instalaciones; 1.753.730 euros de la garantía total de sustitución de los elementos robados; y 5.473.897 euros del consumo de la energía eléctrica para abastecer el alumbrado público de todo el municipio, según se reseña en el documento de adjudicación. El margen de beneficio para la concesionaria saldrá del descenso de la factura del suministro, al tiempo que el consistorio anotará además una reducción inmediata en su gasto en el alumbrado, que tenía una partida de 3 millones de euros para atender al encendido de todas las instalaciones, aunque el desembolso efectivo se quedaba en el entorno de los 2,1 millones al año puesto que parte de las luminarias estaban apagadas. «Lo vendió a bombo y platillo el anterior equipo de gobierno hace a cuatro años, pero no pudieron ponerlo en marcha por poca eficiencia en la gestión», reseñó.

Diez especificó que el cambio dio comienzo ya ayer mismo en los barrios de Eras de Renueva y La Lastra, que el lunes pasarán al casco histórico y la ronda Este, entre Carrefour y el complejo hospitalario, y que después, de forma progresiva, se extenderá al resto del municipio, con 6 meses de plazo máximo para que se ejecute, aunque la empresa estima que «puede ser menor». El plan servirá para instalar el «sistema led», como explicó el regidor, quien abundó en que «se cambiará la luminaria, no el báculo», salvo en algunos casos en los que la operación «retrofit» consistirá tan sólo modificar «las tripas» del equipo. En el capítulo de las excepciones se anota también la ciudad antigua, donde se quitarán todos los faroles para suplirlos por unos nuevos con «iluminación descendente, no hacia arriba», como apuntó el alcalde socialista, quien abundó en que el modelo de eficiencia energética acabará con «la dispersión y la contaminación lumínica» actual. No estará en funcionamiento hasta antes de final de año, aunque el mandatario socialista se aprestó a pedir a los ciudadanos paciencia para el «periodo de adaptación» en el que se notará la diferencia con respecto a la iluminación actual, además de que incidió en que «la vida útil del sistema está fijado entre 20 y 25 años», frente a los «4 años de las luminarias» de ahora.