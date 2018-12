Los leoneses gastan un 20% más en calefacción que el resto de españoles

ana gil | león

En León pagar la calefacción no es un asunto menor. Y es que los hogares leoneses disparan su gasto en calefacción hasta un 20% con respecto a la media de España en función de la energía que utilicen. En estos meses de invierno el mercurio desciende de forma drástica, al mismo ritmo que aumenta el consumo. En esta época del año las temperaturas medias rondan los 3,8 grados y la provincia suele situarse entre las más frías del panorama nacional casi a diario. Así, la factura anual se sitúa entre los 827 y los 1.947 euros anuales, dependiendo de la fuente de calor elegida, según un estudio realizado por Certicalia. Los leoneses, por lo general, se decantan por fuentes más económicas que la electricidad y sólo el 9,60% de los hogares se decanta por esta opción, según los datos recogidos en la última encuesta del INE sobre hogares y medio ambiente. Frente a éstos, el 30% eligen el gas y el 37,10% utilizan el gasóil como energía, mientras que otras fuentes energéticas no especificadas suponen en 27,40%.

Estas cifras ponen de manifiesto que la mayoría de los leoneses se decantan por el gasóil que, aunque más costoso que el gas natural (la segunda preferida), no tienen costes de peajes de acceso y su suministro es sencillo, incluso en zonas remotas. Si se compara con la media española, los hogares leoneses necesitan 14,063,25kw al año de media para calentar una vivienda de 75 metros cuadrados, una cifra que desciende hasta los 11,653,50kw anuales en el resto del territorio nacional. ¿La clave? La diferencia de temperatura. No obstante, el 9,8% de las viviendas de Castilla y León declara no contar con ningún sistema de calefacción, según la última encuesta del INE, que data del 2008.

Una cifra que se habrá visto reducida desde entonces debido a que la preocupación por combatir el frío y ajustar costes se ha acentuado en los últimos años. Ante esta realidad, Certicalia propone varias opciones a la hora de elegir la fuente para calentar una vivienda.

Comprar la energía más barata (y en mayores cantidades en el caso de los pellets o el gasóil cuando el precio baja), encender la calefacción en horas valle, elegir temporizadores inteligentes, revisar hábitos a la hora de elegir la temperatura adecuada, así como los aislamientos de ka vivienda, además de la revisión técnica anual de la instalación son factores clave para ahorrar en la factura. Además, apostar por las ayudas que ofrece la Junta de Castilla y León que buscan el ahorro energético mediante la elección de equipos eficientes basados en energías renovables. La administración autonómica ofrece en la actualidad incentivos y subvenciones para la sustitución de calderas y calentadores, si bien el plazo de solicitud para 2018 está ya cerrado.

Por otro lado, la Navidad vendrá acompañada de un incremento en la factura de la luz de más del 25%, de acuerdo con las previsiones de la comercializadora Gana Energía, que indica que este aumento vendrá dado por el tradicional encarecimiento de la luz durante estas fechas y el mayor consumo en los hogares.

Durante la Navidad, el coste de la electricidad suele aumentar en alrededor del 10%, lo que sumado al incremento del 13% del uso de la calefacción, así como de electrodomésticos como el horno, la vitrocerámica o el lavavajillas, provocará que el coste de la electricidad se dispare más de un 25%, según explica la compañía.

Además, el mayor número de horas en las que es necesario estar con la luz encendida, tanto por la reducción de las horas de sol como por las celebraciones, también influirá en el aumento del coste de la factura eléctrica.

Del mismo modo, también crece el consumo de dispositivos tecnológicos, según la comercializadora, aunque su uso no supondrá un alto impacto en la factura de la luz.