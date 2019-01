El líder de Falange en León dimite por el pacto de la ultraderecha

«Vine con la camisa azul y me voy con la camisa azul, como buen patriota». Jesús Prieto Olivera Chuchi ha sido líder de Falange en León desde que murió Franco, en 1975. Pero ahora se va. Y bastante cabreado. Un pacto que ya han sellado varios grupos de ultraderecha que pretenden concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas bajo las siglas ADN ha sido el detonante para su marcha «irrevocable», afirma en declaraciones a este periódico.

La crisis no se queda ahí, sino que junto a él se ha ido de Falange toda la junta directiva, quedando a disposición del partido sólo como militantes. El antecedente hay que buscarlo en las últimas reuniones que han cruzado los integrantes de Democracia Nacional, Alternativa Española y Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, conocido como Falange Española de las JONS, todos ellos ubicados en la extrema derecha, un espectro muy pretendido para los próximos comicios.

El histórico líder de Falange Prieto Olviera no está de acuerdo ni con las siglas —«a ADN no les conoce ni dios», asevera— ni con cómo se han estado haciendo las cosas en los últimos tiempos, sobre todo porque asegura que ya se ha firmado un pacto para que los mencionados partidos acudan en coalición a las elecciones de mayo. Por esa razón, se pregunta qué va a ocurrir ahora que él y los suyos desaparecen del mapa orgánico de la nueva ultraderecha. Siguen sus pasos unos 400 militantes y afiliados, eso sin contar con los simpatizantes, «que son muchos». El daño de su dimisión puede ser importante, sobre todo porque si se le pregunta por la política actual afirma sin pensárselo que «los de Vox me gustan». «Y si aquí se presentan con las pretensiones que dicen que tienen, yo les voto».

Es la primera vez que este histórico no presentará candidatura en el Ayuntamiento de León. En las últimas convocatorias electorales había llegado a tener listas en más de 20 municipios. De manera que ADN —se trata de siglas procedentes del concepto acción nacional— podría tener grandes dificultades para encontrar líderes que quieran encabezar candidaturas tanto en León como en otros puntos de la provincia. Con «el patriotismo» que le caracteriza, Chuchi ya ha informado de su decisión al pater de Falange, el sacerdote leonés Jesús Calvo. «Yo, con el yugo y las flechas o con nada», sentencia.