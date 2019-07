Lomana se despacha contra Rufián y enciende twitter

La socialité, tertuliana, colaboradora radiofónica y escritora leonesa Carmen Lomana acaba de protagonizar una batalla dialéctica en twitter a costa de la última intervención del diputado de ERC Gabriel Rufián en el debate de investidura.

La leonesa publicó un comentario en la red social del pájaro que rápidamente se convirtió en viral por el ataque que dirigió al independentista: "Me das mucha verguenza @gabrielrufian cuando hablas en el parlamento. Suples tu falta de dialéctica y de altura política insultando y faltando el respeto. Como te dije una vez eres lumpen".

Los comentarios de los seguidores de ambos no se hicieron esperar ya que el propio Rufián retuiteó el comentario de Lomana. Acto seguido, la leonesa trató de suavizar el comentario retuiteando el comentario de uno de los seguidores de Rufián: @gabrielrufian. Rufián no me tomes en cuenta...soy un poco “boca chancla” pero tú me provocas. Esto puede ser el Procipio de una “bonita amistad”... 😂 así empezó lo mío con @MonederoJC y terminamos comiendo Roscón en Reyes súper coleguis.