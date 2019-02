LuGotti le pone alma minera a su saxofón

El saxofonista leonés versiona el Santa Bárbara sacando a relucir su alma más negra. Prácticamente finiquitada la minería de la provincia, LuGotti rinde un tremendo homenaje a todo este sector industrial leonés que trajo tiempos fructíferos a la provincia, pero que ahora no son más que un triste recuerdo.

Tras mucho esfuerzo, dedicación y trabajo ha creado una versión del Santa Bárbara Bendita utilizando sonidos oscuros que nos acercan al mundo de la mina. Un mundo ya casi olvidado y que ahora este artista afincado en Ibiza utiliza para rendir un emotivo tributo a toda la minería y a su eterna patrona.

En este Santa Bárbara que crea el saxofonista LuGotti encontramos un arreglo instrumental con mucha “alma” y un toque muy personal de la canción "En el pozo María Luisa". Tras inspirarse en la versión de

Nuberu, LuGotti ha querido contar con el músico lacianiego Iván Taca en la batería y con Alejandro Gutiérrez al acordeón para crear una profunda banda sonora a toda la minería leonesa.

Acompañando al tema musical encontramos un video grabado por el equipo de la Guía GO León en varios puntos de la provincia: el Pozo Calderón de Laciana en Villablino, el Complejo de Vegamediana en Cistierna y en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León de Sabero. Todo acompañado de diversos planos tomados en minerías a cielo abierto entre Santa Lucía de Gordón y Ciñera.

Para el que aún no lo conozca, LuGotti está considerado como uno de los mejores saxofonistas y productores del panorama artístico nacional. Se licenció en la prestigiosa Universidad Berklee College Of Music de Boston donde realizó, becado, sus estudios superiores. Su extraordinaria capacidad y desarrollo del lenguaje musical no pasan desapercibidos y se involucró en aquellos años en distintos proyectos y

colaboraciones con Fred Wesley (James Brown, George Clinton) y Kat Dyson (Prince).

Pero incluso en el 2005 fue presentado por el mismísimo Maceo Parker en el teatro Roxy de Boston como “la promesa española del Funk”. Actualmente está inmerso en desarrollar en Ibiza su propia carrera personal tocando en los lugares más exclusivos de la isla y desarrollando una faceta artística no vista

anteriormente como es la de productor de música electrónica. Ejemplo de ello es que en 2013 publica su primer single y videoclip “Golden Notes”. Un tema donde se evidencia que esa promesa del funk que presentó Maceo Parker hace algunos años se ha convertido en una realidad.