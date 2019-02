Majo culpa del déficit de personal en San Isidro a «la lentitud» de la Diputación

M. carnero/A. G. Puente | León

«Problemas de la casa, esta casa es muy grande». El presidente de la Diputación reconoció ayer que la falta de personal en San Isidro, que provoca que parte de la superficie esquiable no pueda ponerse en servicio al ser imposible atender todos los remontes, se debe a la lentitud de los trámites administrativos para contratar todas las personas necesarias según las necesidades detectadas por la dirección de la estación y que ya fueron demandadas en diciembre. «Los trámites administrativos muchas veces tienen ciertos retrasos y carencias», dijo Juan Martínez Majo.

Explicó que la estación de esquí solicitó 26 trabajadores para reforzar la plantilla, con numerosas bajas en activo, y que una docena de ellos ya están en su puesto. Admitió también problemas en las bolsas de empleo. «Deben suplementarse, tienen dos años y cuando recurrimos ahora a ellas muchos de los que allí estaban ya encontraron otro trabajo». De todas formas, no ocultó su malestar al conocer ahora los problemas que este déficit de personal están ocasionando, entre ellos también el colapso que vivió el espacio blanco el pasado domingo por las dificultades en los accesos a las pistas que no pudieron abrirse hasta mediodía.

«Hace un mes o mes y medio todo estaba en regla y ahora nos encontramos con los problemas que nos encontramos. Nuestra intención no es que las cosas en San Isidro no funcionen, sino todo lo contrario». Majo insistió en las trabas desde la propia casa: «Ya se habían pedido los trabajadores que hacen falta a Intervención y Personal con bastante tiempo, eso lo puedo asegurar. No quiero tirar balones fuera, pero hacemos lo que podemos».

El responsable de la institución lamentó la situación de caos del domingo pasado, aunque enfatizó que la nieve en las estaciones de esquí es «ocio» para recalcar que la prioridad de la Diputación es abrir los accesos a pueblos y carreteras. «El ocio está muy bien, pero pido respeto para los pueblos, en ese momento estábamos volcándonos en que los vecinos pudieron acceder a sus casas». Y en el tema de los incidentes en la carretera de acceso a San Isidro desde Lillo comentó: «Se podían haber evitado si la Guardia Civil hubiera impedido el acceso a los que van sin ruedas de nieve ni cadenas; fue un cúmulo de circunstancias, asumimos nuestra responsabilidad».