«Mantener las emociones al margen es clave para acertar con la inversión»

dl | león

Leonardo López se ayudó de un símil futbolístico para acercar la idea que debe tener un inversor a cerca del fondo de inversión adecuado: «nadie confeccionaría un equipo con once Messis ni Ronaldos; lo mismo, para aproximar la rentabilidad, hacen falta fondos que creen valor, que aguanten los imprevistos, que tengan fortaleza en cada parte de los mercados», sugirió el Country Head Iberia & Latam de Oddo BHF, que ayer abrió el ciclo de conferencias anuales de Andbank en el Club de Prensa de Diario de León. Así, aproximó las oportunidades de los inversores ante un año en el que, de momento, se ha conseguido equilibrar el desajuste que despidió el anterior. Leonardo López explicó la proyección europeísta de Oddo BHF, de raíz francesa y con una fuerte implantación en Alemania, «los dos países que aglutinan el 55% del PIB de la zona euros» además de la estructura transversal independiente que supone que los trabajadores del fondo compartan un porcentaje de la capitalización con el fundador y propietario, la familia Oddo. Y ofrece una perspectiva integral del mercado a través de su actividad en renta fija, variable y de mercados alternativos que arman una arquitectura que gestiona 60.000 millones de euros. López ofreció en su conferencia tres ideas a las que debe sujetar el inversor su proyección ante el mercado: «Lo primero, lo esencial, es saber para qué se va a invertir; cuál es la finalidad, si costearse unas vacaciones, financiar los estudios de los hijos; en segundo lugar, parece esencial mantenerse al margen del ruido que desde fuera origina el mercado, no alarmarse; y, por ultimo, conviene diversificar. Esa hoja de ruta es la receta más adecuada que a juicio del ejecutivo de Oddo BHF se debe adoptar para compensar el 2018, un ejercicio para olvidar por sus bajas rentabilidades. Se plantea un crecimiento a nivel global del 3,7%, sobre las referencias de cabecera que aportan las economías de China y Estados Unidos; la primera, porque tiene margen para enmendar sus tipos de interés y bajar impuestos y los norteamericanos, por su situación de pleno empleo, el crecimiento d ella producción industrial, el incremento del crédito y la inversión. «La clave son Trump y Xi Jinping, la deriva que termine por tomar la guerra comercial que tanto agitó a los mercados a final del pasado ejercicio». No dejó en un plano alejado lo que la situación política en Europa, donde se prevé un crecimiento de 1,3 puntos, puede salpicar al mercado, desde el emergente populismo, la presión social de los Chalecos Amarillos de Francia, o el Brexit, aún de desenlace incierto. «Los riesgos peligrosos son lo que no se conocen», dijo parafraseando a Donald Rumsfeld. Y antes de invocar a Peter Lynch, un gurú de los fondos de inversión que entre 1977 y 1990 firmó una rentabilidad del 2.700% en el fondo que gestionaba. «Pese a todo, algunos de los inversores perdieron el 50% del depósito por dejarse llevar por la emoción; por comprar cuando los valores están caros y vender cuando están baratos; imaginen la tasación de su vivienda; nadie en su juicio se plantearía venderla porque un mes el valor esté más bajo que en el anterior», comparó Leonardo López.

Y abrió un elenco de opciones de inversión que ampara el paraguas de Oddo BHF, adecuados para todas las sensibilidades y objetivos del cliente; que resuelven la cuestión del para qué se invierte y satisfacen la protección emocional de las operaciones. El fondo estrella, el Avenir Europe, que marca márgenes del 452% y centra el 55% del volumen fuera de Europa, sustentado por creadores de valor en sectores claves de la inversión: la salud, el área de consumo, industriales y tecnología.

Oddo BHF también ofrece posibilidades para crecer en fondos que no son emergentes, a través de Polaris Balanced, que localiza la mitad de su actividad financiera en Bolsa y tiene predilección por las megatendencias del futuro: la automoción, los cambios de hábitos del consumo, la gestión del bienestar ante el crecimiento de la esperanza de vida y el crecimiento de las clases medias (que se prevé exponencial en oriente en los próximos años). Y ofrece el segmento de la metatecnología, encauzado a través del Fondo Inteligencia Artificial, que selecciona entre las trescientas compañías más expuestas a nivel mundial para invertir en desarrollo tecnológico. Funde la aportación de la máquina y la capacidad de análisis para acertar con la opción más adecuada de inversión en esta temática. Salud, consumo, industria; Estados Unidos, Japón, Europa o China son sectores o países involucrados en este aspecto; por eso, y pese a su reciente creación, bate en un 2% al índice global.