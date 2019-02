Marcello pide a Sánchez los CRE de Autismo y del Mayor

p.i. | león

La diputada de Unidos Podemos por León, Ana Marcello, considera «una trampa» hacer elegir entre el Centro de Referencia Estatal del Trastorno del Espectro Autista y el de la Ciudad del Mayor en León. Por eso ha remitido una petición al Gobierno central para que se desarrollen ambos proyectos. «No es entendible que el debate sea la apuesta por una cosa y la exclusión de la otra, por lo tanto seguimos defendiendo que es viable y posible estar a la altura y dar garantías para cubrir ambas necesidades. Esperamos que el Gobierno de Pedro Sanchez se muestre dispuesto al entendimiento y acepte nuestra propuesta de enmienda».

Marcello recuerda que el edificio se creó en León hace más de 10 años como Ciudad del Mayor, aunque no se puso en funcionamiento. «Siempre hemos defendido la necesidad de un centro de atención a las personas mayores y la importancia de hacerlo desde la visión de la gestión pública», señala. Durante la legislatura de Mariano Rajoy se dijo que las instalaciones se destinarían a un Centro de Referencia Estatal para la atención del Trastorno del Espectro Autista, que Unidos Podemos también apoyó, «porque lo prioritario era dar una salida y un uso a un centro que permanecía cerrado».

Sin embargo, el PP no modificó con una Orden Ministerial el cambio de objeto social. «Ante esa trampa política de unos que durante su Gobierno no hicieron lo que estaba en sus manos y otros que no destinan una partida presupuestaria para la creación del CRE para el TEA, Unidos Podemos mostramos nuestro total desacuerdo con quienes quieren hacer elegir a la ciudadanía entre un proyecto y otro».