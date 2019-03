Una marea morada de 50.000 personas clama en León por la igualdad

No menos de 50.000 personas se manifiestan en estos momentos en la capital para exigir que la sociedad abandone las actitudes y mentalidad machistas y por la aprobación de leyes que contribuyan a crear una sociedad igualitaria. La manifestación, que partió de la plaza de Guzmán y ya está en la explanada de San Marcos, ha llenado las calles de la ciudad de una marea violeta en la que las mujeres no han estado solas. Hombres y niños han convertido esta demostración en una fiesta por los derechos de la mujer cuyos lemas más recurrentes han sido 'No son arrebatos son asesinatos', 'Quien ama no mata ni humilla ni maltrata', 'Denuncia archivada mujer asesinada' o 'No es un caso aislado se llama patriarcado'. Los asistentes a la manifestación también corean lemas como León será la tumba del machismo.

Durante la mañana, varios centenares de personas se concentraron en la plaza de Botines donde reclamaron una “igualdad real” entre mujeres y hombres y animaron a toda la sociedad a participar en la manifestación convocada para las 19 horas en la plaza de Guzmán.

Una concentración protagonizada por mensajes como ‘No es no’, ‘Tú no estás aquí para servir, estás para vivir’, ‘Nuestra libertad no es un capricho’ o ‘Si la próxima soy yo, quiero ser la última’ y que sirvió de preparatoria para la cita de por la tarde.

Imagen de la manifestación en la calle Ordoño II. DL

Asimismo, el acto contó con la lectura de un manifiesto por parte de las mujeres periodistas, en el que bajo el lema ‘Las comunicadoras paramos’, abogaron por un periodismo “digno y feminista” y pidieron que se vigilen los “enfoques parciales”, que se consulten fuentes “de manera paritaria”, que las empresas de comunicación revisen su línea editorial para que se incorporen “de manera plena” los valores de igualdad, equidad y libertad”, así como que el Gobierno exija certificados de igualdad a las empresas y cree un observatorio de noticias machistas. Finalmente, un coro feminista, en el que se reinterpretaron canciones populares con letras de reivindicativo contenido feminista, dio paso a una batucada, también feminista.

Además a lo largo de toda la mañana, las calles leonesas se llenaron de morado, gracias a las diferentes actividades organizadas por la Asamblea 8M y que comenzaron a las 11 horas con puntos violetas en Guzmán, Santo Domingo, el Crucero y la Catedral, que ejercieron de puntos de información y encuentro. Asimismo, a las 12 horas, un bicipiquete no mixto pedaleó por la ciudad saliendo de Botines.