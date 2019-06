Martín anima a las mujeres a sumarse a la Policía Nacional

De los 2.633 policías desplegados en las nueve provincias de Castilla y León, 360 son mujeres. Un 14% que la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, emplazó ayer a elevar animando a más féminas a sumarse «a la gran familia» del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a lograr puestos de responsabilidad, ya que en la Comunidad sólo figura una comisaria jefe provincial (en Palencia), nueve inspectoras jefas y 38 inspectoras. Martín acudió a la inauguración de la exposición 40 Aniversario de la Mujer en la Policía Nacional que acoge el patio del Palacio de los Guzmanes hasta el próximo día 23.

«No puede, no debe y no hay techo de cristal que no seamos capaces de romper las mujeres», recalcó. La delegada del Gobierno también tuvo un especial recuerdo para las agentes leonesas Silvia Nogaledo García y Aurora Rodríguez García, que perdieron la vida asesinadas en su periodo de prácticas en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 5 de octubre de 2004 y cuyos familiares se encontraban presentes en el acto. También acudió la subdirectora general del Gabinete Técnico de la Dirección General, Eulalia González Peña, quien resaltó que la exposición itinerante ya ha visitado Toledo, Bilbao y Burgos. Recordó que la incorporación de la mujer a la Policía Nacional se produjo en junio de 1979 con 42 agentes, «lo que supuso un hito por la igualdad en nuestro país y en la historia de España». Este número ha ido creciendo hasta sumar 9.000 efectivos en la actualidad, lo que representa casi el 15% del total de los 63.000 efectivos del cuerpo. «Las mujeres en la policía nacional no somos más que un reflejo de nuestra sociedad y aunque no todo son números si se debe luchar por la igualdad y por incrementar el peso de la mujer en puestos de responsabilidad como ya está sucediendo», explicó.

En la inauguración participaron también el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, y el jefe superior de Policía en Castilla y León, Juan José Campesino. La muestra recorre la presencia histórica de la mujer en la policía y los principales retos que afronta la igualdad .