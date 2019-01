Más de 15.000 escolares participan en las campañas de teatro escolar en inglés organizadas por el Ayuntamiento

Arranca un año más arranca la ‘Campaña de teatro escolar en lengua extranjera’, promovida por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de León, para impulsar el teatro como una herramienta didáctica y motivar a los alumnos de todos los niveles para que aprendan inglés de una manera divertida y que desde su puesta en marcha en el curso escolar 2009-2010 ha llegado a más de 15.000 escolares de todas las etapas educativas.

En este curso escolar 2018-2019, la empresa responsable del desarrollo de la campaña será ‘Zü Kidz’, compañía de teatro en inglés nacida con el propósito de hacer llegar a todos los niños y jóvenes la magia del teatro, con una propuesta diferente para aprender inglés, como es disfrutar y divertirse a través de la representación, con un catálogo de obras variado y adaptado a las diferentes edades y niveles lingüísticos.

Las primeras obras se realizarán en los meses de febrero y marzo, realizando las representaciones en el Centro Cívico León Oeste.

Para Educación Infantil la obra será ‘Candy Mountain’, mientras que ‘The secret of the mummy’, ‘Superheroes of nature’ y ‘The robot´s heart’ llegarán a los diferentes ciclos de Educación Primaria. En Educación Secundaria Obligatoria se ha seleccionado ‘RockMeo vs. JulieGlam’ y para Bachillerato ‘Tears on your screen’.