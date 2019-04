Más de 2.900 plazas para niños de 4 a 17 años en 26 campus deportivos de verano

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes y las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) oferta 2.936 plazas en 26 campus deportivos y multideportivos de verano municipales y de entidades colaboradoras, que se celebrarán del 1 de julio al 6 de septiembre. El programa de este año incluye como novedad los campus de Montaña y Aventura, Multideporte, Actividad Física y Salud; y Gigantes del Basket. Las inscripciones, a partir del 2 de mayo. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de León, Marta Mejías, y el responsable de las Escuelas Deportivas Municipales, René Martínez, han presentado esta mañana la programación de los Campus Deportivos Verano 2019, un programa que registra una amplia participación. La edición de 2018 registró 2.368 plazas ocupadas, alcanzando un índice de ocupación del 87%, dos puntos por encima del año anterior.

Marta Mejías ha explicado que el objetivo de los Campus Deportivos de Verano es ocupar el ocio y el tiempo libre vacacional de los más pequeños a través de la práctica deportiva. La orientación de los Campus será eminentemente práctica, recreativa y distendida, en donde además, el aprendizaje deportivo, la polideportividad y el carácter lúdico serán las pautas más relevantes. Por otro lado, persiguen favorecer la conciliación familiar y laboral, cubriendo una parte importante del año sin actividades lectivas; así como fomentar valores relacionados con estilos de vida saludable, con el compañerismo, con la diversión, el respeto, etc.

En total se ofertan 2.936 plazas, de las que 2.502 son municipales (480 más que en 2018) y 470 son de campus con entidades colaboradoras. Son los de Salvamento, Pádel Park, Boxeo Olímpico y Gigantes del Basket. Los campus previstos son:

- 26 Campus Deportivos y Multideportivos, que se dividen en: 18 Campus Deportivos en los deportes: Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Escalada, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Fútbol-Sala, Lucha Leonesa y otras luchas, Montaña y Aventura, Patinaje, Tenis, Tenis de Mesa y Voleibol.

- 3 Campus Multideporte: Multideporte Hispánico, Multideporte Palomera y Multideporte Actividad Física y Salud (Palacio de los Deportes).

- 1 Campus Baby-Sport.

- Colaboración en 1 Campus de Salvamento y Socorrismo, 1 Campus de Pádel, 1 Campus de Boxeo Olímpico y 1 Campus “Gigantes del Basket” de Baloncesto (4 campus)

Las novedades de la presente edición son tres Campus Deportivos nuevos:

- Campus de Montaña y Aventura: este campus es una propuesta de aire libre que se realizará principalmente en el parque de la Candamia, con juegos, actividades y técnicas de montaña y aventura. Tendrá también una salida prevista a Aviados, en otro entorno natural privilegiado de nuestra provincia. Está dirigido a niños de 6 a 17 años, en 4 turnos entre julio y agosto.

- Campus de Multideporte Actividad Física y Salud: es una propuesta polideportiva en la que se integran juegos motores, juegos del mundo, retos deportivos, circuitos de habilidad y destreza, deportes alternativos, gymkanas, etc. Pero también, por sus características, los contenidos se diseñan para reforzar los estándares de actividad física y alimentación establecidos por la OMS para niños y jóvenes. Este campus se ubicará en el Palacio de los Deportes y está dirigido a niños entre 6 y 16 años durante 4 turnos entre julio y agosto.

· Campus ‘Gigantes del Basket’: campus de baloncesto que se desarrollará en el pabellón La Torre entre el 25 y el 29 de junio y que cuenta con el impulso y promoción de uno de los medios de comunicación del baloncesto más importantes de nuestro país, como es la Revista Gigantes del Basket. Por primera vez llega a León para promocionar y difundir la práctica del baloncesto en nuestra ciudad a través de entrenamientos, concursos, competiciones, clinics, etc. También habrá tiempo para el descanso y el tiempo libre. Se oferta en régimen de jornada completa, con comida, para niños y jóvenes de 6 a 18 años y en horario de 9:00 a 19:00 horas. Este campus, patrocinado además por Endesa, prevé la visita de jugadores de ACB durante las jornadas.

A los participantes de los campus se les entregará equipación deportiva gratuita.

FECHAS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE VERANO

Entre el 1 de Julio y el 6 de Septiembre, en turnos semanales y quincenales.

-HORARIOS: Los Campus se realizan en horario de mañana.

-LUGARES: Instalaciones Deportivas Municipales (pabellones y piscinas fundamentalmente) como centros neurálgicos de las actividades.

-¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?: Todos aquellos niños, niñas y jóvenes entre 4 y 17 años (inscritos o no en EDM, hayan hecho o no alguno de estos deportes antes, etc.)

‘Diver-Deporte’ y ‘Diviérte Activo’

Además, se pondrán en marcha los programas ‘Diver-Deporte’ y ‘Diviértete Activo’. ‘Diver-Deporte es un programa gratuito de actividades complementarias para diversificar la programación diaria de actividades en los Campus. Está presente en todos los Campus y se programan juegos, talleres, gimkanas, visitas, etc. También, como actividad básica, diaria y común a todos los campus contarán con actividades en las piscinas municipales de Palomera y Sáenz de Miera.

Por su parte, ‘Despiértate Activo’ es un programa que responde a la demanda de muchas familias con el objeto de facilitar las obligaciones familiares y laborales, con el cuidado de los más pequeños, de 8.00 h de la mañana y hasta las 15.15 de la tarde, de forma complementaria a las actividades principales de cada Campus. Es un programa opcional para las familias y tiene un coste de 10 €/semana.

Precios y bonificaciones

Hay unas cuotas básicas en todos los Campus, que luego veremos, sobre las cuales se establecen las siguientes ventajas:

· Empadronados y no empadronados en León: con carácter general, los precios de los Campus para las personas empadronadas en el municipio de León serán más bajos que para personas no empadronadas.

· Inscripción del 2º y siguientes hermanos: también para los empadronados en León hemos reducido entre un 12% y un 21% (en función del Campus) el precio de las cuotas básicas. Se aplicará en cada caso a partir del segundo o más hijos que se inscriban.

· Inscripción de niños con familias en paro: en este caso, cualquier niño de Escuelas Deportivas (empadronado o no) que tenga a su familia en paro, se podrá inscribir en nuestros Campus con una bonificación entre el 53% y el 55% sobre las cuotas básicas.

· 72 plazas gratuitas para niños en riesgo de exclusión social y desprotección: los ciudadanos empadronados en León también podrán optar a 72 plazas gratuitas, 11 más que el pasado año. En particular, aquellos niños que se encuentren en riesgo de exclusión social o desprotección debido a situaciones carenciales dentro de las propias familias. Contaremos con la ayuda de los servicios sociales para discriminar estas situaciones familiares e inscribiremos a estos niños con el objetivo de permitir el acceso a la práctica deportiva organizada a través de cualquiera de los Campus municipales ofertados.

Inscripciones

A partir del jueves 2 de mayo de 2019, por la tarde, Escuelas Deportivas Municipales, Campo de Fútbol.

· jueves 2 de mayo, de 16:00 a 21:00 horas: sólo para empadronados y/o inscritos en Escuelas Deportivas Municipales.

· a partir del viernes 3 de mayo, de 8:30 a 14:30 horas: para empadronados, no empadronados, inscritos en Escuelas Deportivas Municipales y cualquier usuario.