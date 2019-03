Más indemnizaciones por el Palacio

La cuenta del Palacio de Congresos, Exposiciones y Recinto Ferial se cierra para volver a abrir. La junta de gobierno del Ayuntamiento de León aprobará el inicio de la resolución del contrato de las obras que quedan por ejecutar, después de que la UTE adjudicataria, formada por FCC y Dragados, solicitara poner fin a al compromiso de esta parte del proyecto, que afecta a la rehabilitación de la antigua Azucarera Santa Elvira. La decisión hace que el consistorio se encuentre con una nueva eventualidad que afrontar para cubrir el lucro cesante, estimado en 845.453,1 euros, al que tienen derecho las dos constructoras que se hicieron con el compromiso de construcción el 31 de enero de 2011.

El acuerdo que ratificará el órgano municipal apunta que las obras del edificio del Palacio de Congresos se ajustaban a un presupuesto de 14.991.998,14 euros, aunque la adjudicataria llegó a ejecutar trabajos por valor de 901.103 euros para la construcción de los muros pantalla, además de la cubierta del inmueble de la zona norte. La diferencia queda en 14.090.885 euros, a los que hay que aplicar el 6% de lucro cesante que establece la ley, en la que se cita que las empresas pueden reclamar la resolución si la suspensión supera los 8 meses y además ejercitar su derecho a la compensación económica.

No es la primera indemnización que percibirán las empresas, a las que el Ayuntamiento de León ya tuvo que compensar con 6,7 millones de euros en 2014. Entonces, el retraso de los trabajos, derivado de que no había presupuesto para atender las certificaciones de obra, sobre todo por los incumplimientos de las aportaciones de la Junta, hicieron que se tuviera que compensar a FCC y Dragados. En la factura se apuntaron los 2,1 millones de la subida del IVA, impuesta por el Gobierno y se ajustaron las mejoras no valoradas que había en el contrato. Como resultado, León se quedó sin el plan de explotación y la urbanización exterior, que apenas era un tercio de la que se ha hecho al final.

La consecuencia de estos imprevistos, a los que se añade que hubo que pagar los 2,2 millones del Palacín que no estaban en el convenio de financiación entre Ayuntamiento (20%), Junta (40%) y Gobierno (40%), hace que haya un agujero que supera los 6 millones para construir el edificio que queda. Ante esta situación, el Ayuntamiento esperar cerrar la resolución y sacar a licitación por 4,7 millones el contrato para ejecutar la envolvente del inmueble, en la que entran las cubiertas y paredes, y luego sacar otro contrato para el equipamiento interior tras ajustarlo.

La junta de gobierno aprobará también hoy la adjudicación de las obras de la rotonda con la que solucionar el cruce de la N-120 con las salidas hacia el Parque Tecnológico y la carretera de Alfageme. El encargo se lo queda Domingo Cueto, con un presupuesto de ejecución de 482.421 euros y una propuesta de mejoras sin coste de 11.467 euros. Las labores tienen un plazo de 6 meses y es emplazan para final de año.