Matías Llorente: "Siempre he sido más de izquierdas que de derechas pero a veces tienes que tragarte cosas aunque no quieras"

“Desde 1976 que empecé con la Revolución de los tractores, siempre he sido más de izquierdas que de derechas pero a veces tienes que tragarte cosas aunque no quieras; ese es el precio que tienes que pagar cuando estás con unas siglas, con un partido determinado; pero bueno, todo se arreglará. La semana que viene sabremos lo que va a pasar”. Es la respuesta que dio hoy el diputado provincial de la Unión del Pueblo Leonés, Matías Llorente, de cuya posición podría depender que gobierne el PSOE o el PP en el próximo mandato.

Con los 12 diputados logrados por el PSOE -frente a los 11 del PP- el apoyo de UPL serviría para propiciar la llegada de los socialistas al gobierno de la Diputación, mientras que los 'populares' necesitarían tanto el apoyo del representante de Ciudadanos, que todavía no ha sido designado, como el del leonesista y la formación leonesista reconoce estar abierta a ambas posibilidades.

“Las negociaciones las lleva el partido; yo estoy dentro como la Unión de Ganaderos y Agricultores de León (Ugal) y acataré el acuerdo al que lleguen” aseguró hoy. “La vida me ha enseñado a ser cauto. En mi última etapa de la vida no voy a saltarme a la torera los acuerdos de un partido; ya tengo una experiencia y no quiero tener más experiencias de ese tipo”, advirtió antes de recordar que nunca ha tenido el carné de un partido político, a pesar de estar vinculado al PSOE durante casi tres décadas y ahora representar a las siglas leonesistas desde 2014.