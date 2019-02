«Me volví loco porque él me pegó un puñetazo; pido perdón a su familia»

miguel ángel zamora | león

«El problema verdadero es que los dos consumíamos marihuana y se me había acabado la que yo llevaba. Él me pidió más. Yo ya no tenía y además me debía 100 euros. Entonces se enfadó y cuando estábamos en los baños me pegó un puñetazo. Del golpe que me dio, me abrí la cabeza. Perdí el control y me volví loco. Pero eso no es excusa. Quiero pedir perdón a quienes han tenido que perder el tiempo aquí estos días por mi culpa y a la familia de él (en referencia al fallecido) le mandó el pésame».

El autor confeso del crimen de Mariano Andrés aprovechó ayer el último turno de palabra del juicio para añadir explicaciones adicionales a su versión de los momentos previos a la muerte a puñaladas de un varón de mediana edad, con cuya vida acabó después de romperle también la laringe el 13 de agosto de 2017 cuando ambos acababan de salir de un establecimiento de la zona.

Hoy a última hora de la tarde se leerá en la Audiencia Provincial el veredicto del jurado popular que desde el pasado lunes dilucida el caso. El Ministerio Fiscal se mantiene en su propuesta de que el procesado cumpla una pena de 20 años de prisión por asesinato. La defensa sostiene que el acusado es una persona con sus facultades mentales alteradas a causa de una esquizofrenia depresivo afectiva que limita el 66% de sus capacidades (por ese motivo se difumina su imagen en la fotografía que acompaña esta información) y propone una pena de 7,5 años de internamiento en un centro psiquiátrico especializado.

«Sabía lo que hacía. Y lo demuestra el hecho de que cesa en la agresión cuando se acerca un empleado de la limpieza municipal, disimula y luego cuando vuelve a emprenderla con la víctima cuando esta persona se ha ido», explicó el representante del Ministerio Público al jurado tras visionar los dos videos que recogen las imágenes del delito. Uno se tomó desde las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial cercano y el otro procede de la cámara de seguridad de un taxi cuyo conductor recrimina en la grabación al agresor: «¡Déjalo, no le pegues más!», se escucha en el audio. «¡Que me des mi puto dinero!», se escucha al autor del crimen mientras el fallecido yace en el suelo.

«Algo falló en este asunto y es la sociedad», repuso el letrado defensor. «Dos personas que residen en un piso tutelado por una asociación de enfermos mentales no pueden estar de copas a las seis de la mañana. En cualquier caso, si hubo una pelea no puede haber alevosía y sin ella no hay asesinato. Hay muchas dudas sobre la calificación penal de estos hechos y en caso de que no esté claro, hay que favorecer al reo. Esta persona necesita no una condena, sino un tratamiento a sus problemas. Hay que tener piedad», dijo el letrado.

DISENSIONES

Antes, el fiscal y el magistrado presidente se habrían enfrentado. Primero, porque a criterio del Ministerio Público, se ha vulneró toda la semana la Ley del Tribunal del Jurado cada vez que el presidente de la sala preguntó a los testigos y a los peritos «algo que está limitado en exclusiva al jurado y a las partes». Y después, porque el abogado de la defensa trajo a colación las manifestaciones en fase de instrucción del taxista testigo de los hechos, cuando la normativa solo permite al jurado conocer de lo que escucha en sala. «Tomo nota de la protesta, pero eso no impide que en su informe, el letrado pueda aludir a lo que ocurrió en la fase de investigación», señaló el magistrado presidente.