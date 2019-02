Los médicos se concentran mañana en León por «la caótica situación»

dl | león

El sindicato médico Cesm Castilla y León convoca para mañana una gran concentración, a la que en el caso de la provincia de León, están llamados los más de 1.500 facultativos ligados a la sanidad pública. Será a mediodía a las puertas del Hospital de León durante diez minutos. «Se trata de una acción testimonial», explicó ayer a este periódico el presidente de este sindicato en la autonomía y también en la provincia, el responsable del Colegio de Médicos de León, el doctor José Luis Díaz Villarig.

La concentración se ha convocado también a las puertas de los centros de salud, aunque como en la provincia la mayoría tienen un pequeño tamaño se ha optado por el acto central en el Hospital de León, también habrá otro en el del Bierzo.

El acto de reivindicación testimonial se enmarca dentro de una campaña de movilizaciones provincial, autonómica y nacional, que culminará con una gran manifestación el 7 de marzo en Madrid. La movilización está justificada por «la caótica situación de la sanidad y el desprecio absoluto a las condiciones laborales de los profesionales y la atención sanitaria de los ciudadanos que demuestran nuestros gestores políticos», manifestó ayer el sindicato en un comunicado.

Todas las movilizaciones están coordinadas con el resto de sindicatos médicos de España bajo el lema ‘Hay más razones’ «porque, por desgracia, las reivindicaciones de la campaña del año pasado, ‘Hay razones’, siguen dolorosamente vigentes». «Nuestra intención es no parar hasta conseguir un acuerdo que respete a los profesionales médicos aunque haya que llegar hasta las últimas consecuencias». Villarig aseguró que a corto plazo no descartan medidas de presión colectiva «si las cosas no cambian; llevamos 40 años organizando muchas y muy grandes». En la batería de reivindicaciones, exigen recuperar la pérdida del poder adquisitivo; restablecer la jornada de 35 horas; retribuir las guardias al menos como hora ordinaria y computarlas como tiempo de trabajo; acabar con la precariedad y temporalidad; activar, homogeneizar y ampliar la carrera profesional.