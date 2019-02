Los médicos irán a la huelga si continúa la precariedad laboral y la falta de recursos

p. infiesta | león

Además de los carencias que atenazan a la Sanidad, los problemas se pueden agravar con una huelga de médicos antes del verano. Estos profesionales comenzaron ayer a decir basta a su compleja situación laboral, después de perder un 25% de poder adquisitivo en los últimos ocho años, asumir el doble de carga de trabajo con menos recursos y ver como proliferan los contratos eventuales, que favorecen que el 40% de facultativos carezca de una plaza en propiedad.

La primera protesta se efectuó a la entrada del Complejo Asistencial Universitario (Caule) y congregó a 200 médicos. «Es algo testimonial», señaló el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (Cesm) de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, quien anunció que habrá una serie de actuaciones a nivel provincial, autonómico y nacional que impulsa el sindicato y que culminarán con una gran manifestación el próximo 7 de marzo en Madrid. Villarig considera que los médicos son «el eje fundamental de la Sanidad y los grandes perjudicados de la crisis». Recordó que, cuando comenzaron los recortes, los facultativos arrimaron el hombro «a costa de nuestro sueldo, nuestro tiempo y nuestras familias». Sin embargo, han visto incrementarse su precariedad laboral y creen que deben recuperar parte de lo que perdieron.

«Nos están maltratando y no puede ser, sobre todo, en León, que es una provincia discriminada en el conjunto de la comunidad en cuanto a la ratio de médicos por habitante», explicó. Díaz Villarig ya denunció hace un mes en las Cortes la grave problemática que se avecina en la Sanidad por falta de planificación, ya que antes de una década se jubilarán en la comunidad casi 5.000 médicos, 860 de ellos en León, sin que exista suficiente recambio profesional en 11 especialidades. Propuso un gran pacto social para que el sistema sanitario no colapse. Los médicos irán a la huelga si sus reivindicaciones no se atienden.

Por su parte, el Satse quiere recoger 6.000 firmas en León para elevar la ratio de 4,9 a 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes.