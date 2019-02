Medio centenar de voluntarios se suman para acompañar a pacientes del Hospital

p. infiesta | león

El servicio de Trabajo Social del Hospital se encuentra desbordado por el aumento de los casos de enfermos que se encuentran solos y necesitan ayuda. Tras constatar año a año esta nueva realidad y que, en lugar de remitir, la necesidad de tender la mano a los pacientes va en aumento, con 200 casos mensuales, han planteado un Plan de Voluntariado que el gerente, Juan Luis Burón, ve con buenos ojos.

El primer paso ya está dado. Las tres trabajadoras sociales del Hospital colocaron en las paredes del edificio carteles con la oferta para captar voluntarios, «y la respuesta ha sido espectacular, ya tenemos a 50 personas interesadas en colaborar. Ahora, hay que ultimar la ropa, el carné y la sala que nos dará Dirección para ubicarlos; empezar a llamar para formarlos y echar a rodar», comentan.

El trabajo de los voluntarios abarcará desde el acompañamiento a personas mayores, que llegan al centro hospitalario solas para una consulta externa y necesitan que las guíen por el laberinto de pasillos, a cuidados a los enfermos que obtienen el alta, pero requieren continuar una rehabilitación en sus propios domicilios.

«Algunos pacientes agradecen que se juegue un parchís con ellos para romper el tedio de las tardes solos; otros, un poco de atención; una sonrisa; que les hables; que les acompañes o les resuelvas algunas gestiones», indican. Incluso en la nueva realidad social que describen, las trabajadoras sociales del Hospital han tenido que mediar en conflictos familiares, porque los descendientes no se ponen de acuerdo en llevar a su padre o a su madre a una residencia, contratar a una persona que les ayude en su domicilio o intentar que sigan internados.

También casos sorprendentes de las parejas separadas, que se enfrentan en la habitación de su hijo o hija enfermo para hacer prevalecer quién se queda en un horario determinado. «La verdad es que las sentencias sobre la custodia de los menores fijan unos horarios y días de estancia para cada progenitor, con la salvedad de si existe un ingreso hospitalario, que no está regulado, lo que produce numerosos enfrentamientos», reconocen.

un problema social

Los voluntarios ejercerán un papel muy importante, además, respecto a los ancianos que viven en residencias y acuden a consultas, revisiones o ingresan. «Los traen hasta aquí y los dejan en la puerta. Si sus familiares no pueden acompañarles o carecen de dinero para buscar a alguien que les ayude, se quedan en la entrada, con más o menos dolencias, solos y la mayoría de las veces, desorientados. Los voluntarios podrán jugar ahí un gran papel para ayudarles», confían.

Entre las múltiples situaciones que abordan las trabajadoras sociales, la que más se encuentran «es la soledad. No es un perfil sanitario, es una realidad nueva y un problema nuevo. Esa respuesta antes la daban las familias, no la sanidad, pero ahora se necesita, porque la familias no están ahí para atenderles. ¿Qué haces con una señora operada de la cadera, que antes iba a casa de uno de sus hijos, pero ahora no pueden porque trabajan, viven fuera y carecen de medios para contratar a alguien?», señalan.

La enfermedad ejemplariza la encrucijada que vive León, con una población envejecida, falta de trabajo que ha enviado fuera de la provincia a varias generaciones y empobrecimiento. El Plan de Voluntariado que arrancará en las próximas semanas en el Hospital, pero aspira a extenderse a todo el Complejo Asistencial Universitario, donde ya trabajan once trabajadoras sociales.