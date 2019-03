Medora se cae el día de huelga de informáticos sin que Sacyl hubiera fijado servicios mínimos

p. infiesta | león

Medora ha vuelto a hacer de las suyas en las consultas del sistema sanitario de Castilla y León. El programa encargado de emitir recetas, dar citas previas o visionar el historial de los pacientes sufrió una caída generalizada en la autonomía, que tuvo una incidencia de tres horas ayer por la mañana en León, según reconoce la Junta.

Parece que los motivos surgen, según Csif, por una «mala decisión» de actualizar la tarde anterior a la huelga de informáticos este sistema que se sabe que suele dar problemas; y a ello sumar, según los convocantes, «una falta de previsión del Sacyl», al ‘olvidar’ programar los servicios mínimos de estos profesionales.

Así, cuando Medora falló, las posibilidades de solucionarlo fueron nulas. Esta aplicación estaba experimentando mejoras en los últimos tiempos. Desde hacía meses, salvo una caída puntual en enero, el polémico sistema que ha dejado ‘colgados’ a médicos y pacientes en varias ocasiones, estaba funcionando «bastante bien», según Csif. Su bloqueo ayer retrasó decenas de peticiones de citas médicas y devolvió, durante media mañana, a la era de piedra (pre-ordenadores) a las 9.000 consultas que suelen efectuarse al día en el Área de León, integrada por siete consultorios en la ciudad, dos en San Andrés y 19 en la provincia, que suman 300.000 tarjetas sanitarias y 900 trabajadores, 265 de ellos médicos.

Según la Gerencia de Atención Primaria, «los médicos siguieron haciendo medicina», es decir, viendo a esos 9.000 pacientes y mandándoles regresar a última hora si necesitaban recetas, al suponer que el sistema ya se habría solucionado. También minimizan la incidencia de la caída de Medora, aunque reconocen que fue «un inconveniente». Lo cierto es que algunos facultativos se mostraron molestos por el nuevo fallo.

José Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Informáticos de Instituciones Sanitarias de Castilla y León (Aiiscyl) reprochó a la Consejería de Sanidad que hubiera programado una actualización de Medora en los centros sanitarios de la Comunidad horas antes de la convocatoria de la huelga, algo que considera «incomprensible». Pérez insiste en que la caída del sistema «no es por nuestra causa, sino por la mala previsión del Sacyl, que ve a los informáticos tan insignificantes respecto a los médicos o enfermeras que no preveyeron los servicios mínimos». En su opinión, esa deficiente planificación, unido al éxito de la huelga seguida por casi el centenar de informáticos, «puso de manifiesto que no estábamos para solucionarlo y que no pudimos parchear el problema que, en otras ocasiones, se hubiera solventado de forma rápida».

Aiiscyl ve «inaudito» que la consejería programe una actualización sabiendo que más de cien informáticos iban a la huelga «por una situación profesional que nos resulta insostenible». Medora es el sistema de gestión de la sanidad en Castilla y León. Ante su paralización no se pueden realizar pedidos de recetas, es imposible programar citas para pacientes y los médicos responsables de área ni tan siquiera pueden acceder al historial de los pacientes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios sí apreció que la nueva avería causó problemas a la atención médica de miles de usuarios, en el servicio de citaciones, en los servicios de emergencias de la atención primaria, en el acceso a informes médicos y en la gestión de recetas. Csif considera que el cúmulo de incidencias en torno a este programa de gestión de la atención en la sanidad pública de la comunidad define por sí mismo la eficiencia del programa; y considera que son «demasiadas» las averías que se producen en el sistema informático, por lo que solicita a Sacyl que mejore el soporte informático, para evitar averías como la que sobrevino ayer, que ha provocado retrasos en las consultas a pacientes, alterando el trabajo de médicos y enfermeras.