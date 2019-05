Un menor estará internado dos años por una agresión sexual a otra menor

El Juzgado de Menores de León decretó el internamiento por dos años en un centro cerrado para un menor de León, condenado por agresión sexual sobre otra menor leonesa en el verano del año 2017. La Audiencia Provincial ha ratificado recientemente la sentencia y desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado.

De acuerdo al apartado de hechos probados del fallo, sobre la 1.00 de la madrugada del día 18 de julio de 2017, el joven de quince años de edad, estaba sentado en un banco junto la víctima, de 16 años (vecinos ambos de una urbanización deportiva). Los dos estaban ya solos porque el resto de jóvenes y amigos de la pandilla se habían retirado hacia sus casas.

Entonces comenzó a toquetear a la muchacha en el pecho y en sus zonas íntimas, metiendo la mano entre el pantalón y la braga, mientras ésta la decía que no lo hiciera. El acusado no paró y le quitó los pantalones a la fuerza y la tumbó en el banco. Ella le dio empujones para evitarlo, si bien no le agredió al tener miedo de que él la golpease a ella, mientras él decía «que te calles».

Luego le aparto la braga hacia un lado y bajándose los pantalones hasta las rodillas la penetró vaginalmente. Estando aún tumbada e inmovilizada por los brazos del condenado, éste le dijo que, si le hacia una felación la dejaría marchar. Ella se negó en principio, pero aceptó finalmente para poder irse cuanto antes, quedando medio incorporada, y sin que hubiera terminado la felación él la tumbó de nuevo con fuerza penetrándola por segunda vez vaginalmente, sin que conste que eyaculase en ninguna de las ocasiones.

La víctima pudo entonces irse después de darle un beso en la boca tal como le solicitó. Ella ha precisado tratamiento psicológico para afrontar las secuelas de los hechos denunciados.

La sentencia declara al menor autor responsable de un delito de agresión sexual (violación), ya definido, y, por ello, se le impone la medida de internamiento en régimen cerrado durante dos años, y la medida de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de ella y de comunicarse por cualquier medio, todo ello durante tres años. A la vez se impone una medida de libertad vigilada con asistencia educativa durante dos años , medida esta que habrá de ratificarse.