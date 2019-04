Minimizadas por dilaciones indebidas las penas de un macrocaso de drogas

miguel ángel zamora | leon

La Audiencia Provincial de León ha absuelto a cuatro individuos juzgados por un delito de tráfico de drogas y ha rebajado notablemente las penas que se solicitaban para otras ochos personas tras un acuerdo entre las partes afectadas y el Ministerio Fiscal para aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, por los retrasos que ha acumulado la instrucción de la causa, que databa inicialmente del año 2007.

La sentencia declara probado que una mujer, que se dedicaba a la compra de cocaína para posteriormente venderla a terceros para su menudeo contactó con uno de los acusados, con quien ya había concertado alguna reunión anteriormente, y se había desplazado a su domicilio en Villagarcía de Arosa, a fin de que este le proveyera de cocaína, quedando en verse en su domicilio el 21 de junio de 2007.

Para llevar a cabo la referida venta, el primer acusado concertó un acuerdo con otros tres sospechosos. Para ello, se desplazaron en un vehículo propiedad de una empresa de alquiler hasta un bar de la localidad donde residía la cabecilla de la trama, a fin de llegar en primer lugar y corroborar que no había controles policiales y que el vehículo que portaba la droga no iba a ser intervenido. El material incautado fueron alrededor de 300 gramos de cocaína.

La Audiencia da la razón al letrado defensor, Enrique Arce Mainzhausen, respecto a la nulidad de las escuchas telefónicas practicadas sobre varios de los procesados. «La resolución por la que se acuerda la intervención telefónica no respondía a los principios de necesidad y proporcionalidad propios de este tipo de intervenciones que conduce a considerarla nula y por tanto ha de ser expulsada del procedimiento», explica el ponente en su sentencia.

La sentencia, no obstante, resta valor a la denegación de las escuchas. «Dada la nulidad del resultado de la intervención y los escasos indicios referidos en el primer auto, nada hubiera obstaculizado el dictado, en ese momento, de un sobreseimiento provisional de la causa, el cual ciertamente no se acordó pero que, si se hubiera efectuado en aquel momento, con el resultado de lo instruido, hubiera resultado razonable. Hemos de reseñar», explica la sentencia «cuál fue el resultado de la intervención que hemos declarado nula: ninguno. Y cuando decimos ninguno, queremos decir que el resultado fue totalmente estéril, puesto que la propia Guardia Civil, a los quince días, interesó la desconexión de dos de los seis teléfonos intervenidos, porque estaban siendo usados exclusivamente por un señor de La Rioja y otro de Madrid y, en el segundo de los oficios, referido a los quince días restantes, la Guardia Civil refiere que el resto de teléfonos (cuatro) no han registrado actividad». Con todo, la sentencia condenó a dos años y un mes de prisión a dos de los acusados, a un año y medio de prisión a tres personas, a un año de prisión a otras tres. Los otros cuatro sospechosos resultaron absueltos.

La sentencia determina que se ponga en conocimiento a la Comandancia de la Guardia Civil de León de su contenido, por si, respecto de los declarados absueltos «hubieran incurrido en alguna sanción administrativa», dice la Sección Tercera.