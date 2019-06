El momento más tenso de Calleja: cuando lo lanzaron de un avión y no encontraba la anilla para abrir el paracaídas

Si uno lleva una vida como la de Jesús Calleja la palabra aventura forma parte del día a día de su vida. Y cuando ese concepto te acompañan los momentos tensos e incluso de peligro físico también están cerca. Según su propia confesión, el momento más tenso de su vida de aventurero fue al tirarse de un avión, ponerse nervioso y no encontrar la anilla de abrir el paracaídas.

"Es muy difícil decir cuál ha sido el momento más difícil de mi vida, pero sí puedo confesar que ha habido situaciones especiales para mí, por ejemplo, cuando no domino una disciplina deportiva y me meto en ella. Te genera mucha tensión e incluso momentos cómicos”, confiesa Calleja en una entrevista en Cuatro. Hace ocho años, el aventurero hizo su primer curso de paracaidísmo y si todos los comienzos son complicados en su caso pusieron a prueba su temple. “Me suben a 4.000 metros, me sacan del avión de una patada y ya tengo que empezar a volar”, recuerda el presentador leonés.

“Esto es algo muy radical, estoy muy tenso y alteradísimo”, cuenta Calleja momentos antes de tirarse. Una vez que toma tierra, el aventurero explica su experiencia: “Ha sido pura adrenalina. No encontraba el ‘pilotillo’. Me ha dado casi una lipotimia porque no era capaz de encontrarlo. No os puedo resumir lo que me ha pasado… O lo veo claro o no sé si me tiraré muchas más veces”, comentó en aquella ocasión.