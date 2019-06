Morán afirma que el PSOE se prepara para presidir la Diputación

M.c. canedo / dl | cacabelos

El PSOE confía cerrar, en cuestión de días, un acuerdo de gobierno en la Diputación de León que permita la elección del alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, como nuevo presidente de la institución provincial. Las conversaciones avanzan a buen ritmo con la UPL, y el partido socialista, quiere mantener, también, nuevos contactos con Ciudadanos. De hecho, los socialistas esperan dar a conocer, la próxima semana, todos los detalles de esas negociaciones, según adelantó Eduardo Morán. «Seguimos ahí en las negociaciones y creo que la semana que viene se decidirá definitivamente. En este momento, están abiertas las negociaciones con UPL y hemos mantenido contactos con Ciudadanos con los que esperamos volver a hablar. En principio, vemos buena sintonía. Hemos puesto sobre la mesa la idea que tenemos de provincia y parece que ha sido bien aceptada pero como en todas las negociaciones, la otra parte nos tiene que hacer sus planteamientos y veremos si los podemos asumir», explicó.

«Siempre he sido más de izquierdas que de derechas pero a veces tienes que tragarte cosas aunque no quieras; ese es el precio que tienes que pagar cuando estás con unas siglas, con un partido determinado; pero bueno, todo se arreglará. La semana que viene sabremos lo que va a pasar». Es la ambigua respuesta que dio ayer el diputado provincial de la Unión del Pueblo Leonés, Matías Llorente, de cuya posición podría depender que gobierne el PSOE o el PP en el próximo mandato. «Las negociaciones las lleva el partido; yo estoy dentro como Ugal y acataré el acuerdo al que lleguen» aseguró. «La vida me ha enseñado a ser cauto. En mi última etapa de la vida no voy a saltarme a la torera los acuerdos de un partido; ya tengo una experiencia y no quiero tener más experiencias de ese tipo», advirtió.